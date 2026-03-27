Konya’da tapu, vekalet ve araç satışı işlemi yapacaklar dikkat! 28-29 Mart hafta sonu nöbetçi noterler belli oldu. İşte Konya nöbetçi noter listesi ve saat detayları…

Hafta sonu resmi işlemlerini ertelemek istemeyen vatandaşlar için Konya nöbetçi noter listesi açıklandı. 28 Mart Cumartesi ve 29 Mart Pazar günlerinde hizmet verecek noterlikler belli oldu.

Özellikle tapu devri, vekalet işlemleri ve araç satışı gibi işlemler için plan yapanlar, hafta sonu açık noterleri araştırıyor. Konya’da nöbet sistemiyle hizmet verecek noterlerin adresleri ve saatleri de netleşti.

CUMARTESİ GÜNÜ 3 NOTER HİZMET VERECEK

28 Mart Cumartesi günü Konya genelinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında toplam 3 noterlik hizmet verecek.

Ereğli 2. Noterliği

Pirömer Mahallesi, İnönü Caddesi, Kaymak Apartmanı Kat:1

Ereğli / Konya

Konya 24. Noterliği

Fevzi Çakmak Mahallesi, Adana Çevre Yolu Caddesi No:26/D

Karatay / Konya

Konya 19. Noterliği

Büyükkayacık Mahallesi, Kocadere Sokak No:18

Selçuklu / Konya

PAZAR GÜNÜ TEK NOTER AÇIK OLACAK

29 Mart Pazar günü ise Konya’da yalnızca 1 noterlik nöbetçi olarak hizmet verecek.

Konya 13. Noterliği

Horozluhan Mahallesi, Selçuklu Caddesi No:42-44

Selçuklu / Konya

İŞLEM YAPACAKLAR DİKKAT

Hafta sonu noter işlemi yapacak vatandaşların yoğunluk yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak erken saatlerde gitmeleri öneriliyor.

Bazen insanlar son dakikaya bırakıyor işleri… Kapıda bekleyenler oluyor. O yüzden planlı gitmekte fayda var.

Özellikle Konya hafta sonu nöbetçi noter listesi 2026 araması yapanlar için bu liste güncel olarak paylaşıldı. İşlemini tamamlamak isteyenler için kritik bir detay… geç kalmayın.