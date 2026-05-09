Afyonkarahisar'da nesli tükenme tehlikesi altındaki Eber sarısı çiçeğine zarar vermenin yaptırımı belli oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, bu endemik bitkiyi koparmanın cezası bu yıl 699 bin 245 TL'ye yükseltildi. Sadece Eber ve Akşehir gölleri çevresinde yetişen bitki, sıkı koruma altındaki türler arasında bulunuyor.

BİR GÖVDEDE ÜÇ ÇİÇEK AÇIYOR

Botanik biliminde "Piyan" ismiyle anılan Eber sarısı, baklagiller familyasına mensup olmasına rağmen tek gövdede üç çiçek vermesiyle öne çıkıyor. Sadece mayıs ayında çiçek açan ve yalnızca bir ay boyunca doğada görülebilen bu nadir tür, bölge halkı için de büyük önem taşıyor. Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde yaşayan Hüseyin Kılınç, mayıs ayında ortaya çıkan çiçeğin dünyanın dört bir yanından fotoğrafçı ve gazetecileri bölgeye çektiğini aktardı. Kılınç, gölün ekmeğini yediklerini ve suyundan, balığından, kamışından faydalandıklarını ifade etti.

ALANYA DOĞA TURİZMİ AÇISINDAN DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'nin biyolojik zenginliğini korumak amacıyla uygulanan bu idari para cezaları, endemik bitki tahribatının önüne geçilmesi için yasal bir zemin oluşturuyor. Toros Dağları'nın eteklerinde zengin bir floraya sahip olan Alanya'da da yayla turizmi ve doğa yürüyüşleri her geçen gün yaygınlaşıyor. Afyonkarahisar'da uygulanan 699 bin 245 TL'lik bu rekor ceza, Alanya sınırlarındaki endemik türlerin korunması ve ziyaretçilerin çevre bilinci kazanması açısından muhtemel bir emsal olarak kamuoyu ilgisi görüyor. Yüksek cezaların, turizm bölgelerindeki yerel ekosistemleri güvence altına alması bekleniyor.