Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Mersin Limanı ve Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonla toplam piyasa değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu maddeye el koydu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ele geçirilen milyonlarca yasa dışı ilaç ve yüzlerce kilo metamfetamin ile ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı.

MERSİN LİMANI'NDA 7 MİLYARLIK ZEHİR

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi çalışmaları sonucunda, Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner şüpheli bulunarak incelemeye alındı. Detaylı aramalarda, konteyner içinde beyan edilmemiş ve ağırlığı 9 tonu aşan 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç bulundu. Bu ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon TL olduğu aktarıldı.

Aynı limanda yürütülen ikinci saha çalışmasında ise 3 ton ağırlığında, 2 milyar 100 milyon TL değerinde 1 milyon 750 bin adet pregabalin etken maddeli ilaç ele geçirildi. Mersin Limanı'ndaki iki operasyonda el konulan toplam 7 milyar 60 milyon liralık kaçak ilaçla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

GÜRBULAK'TA 273 KİLO METAMFETAMİN

Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen diğer operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. LEO ve CUNDA isimli narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı aramalarda, aracın gizli bölmelerine saklanmış 273 kilogram metamfetamin bulundu.

Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon TL olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

BU İLAÇLAR NEDEN KAÇAKÇILIĞA KONU OLUYOR?

Operasyonlarda tonlarca ele geçirilen tramadol ve pregabalin etken maddeli ilaçlar, tıbbi amaçlar dışında kullanıldığında yüksek bağımlılık potansiyeline sahip olmalarıyla biliniyor. Uluslararası suç örgütleri, uyuşturucu etkisi gösteren bu reçeteli ilaçları yasa dışı yollarla piyasaya sürerek kara para aklama ve terörizmi finanse etme amacı taşıyor.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, sınır kapıları ve limanlarda yürütülen bu operasyonların toplum sağlığını korumak ve gençleri bağımlılık tehdidinden uzak tutmak adına aralıksız süreceğini vurguladı.