Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana akıbeti aydınlatılamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Yaklaşık altı yıl sonra yeniden gündeme gelen dosyada, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Türkay Sonelin yakın çevresinden alınan ifadeler soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

YAKIN ARKADAŞININ İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Savcılığa ifade veren Uğurcan Açıkgöz, Mustafa Türkay Sonel ile lise yıllarından itibaren tanıştıklarını, zaman içinde aynı arkadaş grubunda sık sık bir araya geldiklerini anlattı. Açıkgöz, Sonel ile soruşturmanın kilit isimlerinden Umut Altaşın çok yakın olduğunu ve ailelerinin de görüştüğünü söyledi.

İfadesinde, “O dönemde Mustafa Türkay ile Umut Altaş daha samimiydi. Bildiğim kadarıyla ailecek de görüşürlerdi” diyen Açıkgöz, bu ilişkinin uzun süre devam ettiğini belirtti. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

“KIZLAR TÜRKAY’A YAZIYORDU”

Açıkgöz, Sonel’in ailesinin kamu görevindeki konumu nedeniyle çevresinde dikkat çeken bir isim olduğunu ifade ederek, çok sayıda kişinin kendisiyle iletişim kurmak istediğini söyledi. Ayrıca zaman zaman valilik konutuna gittiklerini ve burada araç yıkadıklarını anlattı.

KORUMA POLİSİYLE YAKIN İLİŞKİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında tutuklanan koruma polisi Şükrü Eroğlu hakkında da açıklamalarda bulunan Açıkgöz, Sonel ile Eroğlu’nun oldukça yakın olduklarını, ilişkilerini “abi-kardeş gibiydi” sözleriyle tanımladı. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Açıkgöz, Sonel’in valilik korumalarıyla sık vakit geçirdiğini ve zaman zaman korumalara ait olduğunu düşündüğü silahlarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşımlar yaptığını da ifade etti.

UMUT ALTAŞ VE VALİLİK İDDİASI

İfadede dikkat çeken bir diğer bölüm ise Umut Altaş’ın ailesine ilişkin oldu. Açıkgöz, Altaş’ın babasına ait turizm şirketinin, valilik tarafından düzenlenen bazı sosyal etkinliklerde görev aldığını öne sürdü. Ayrıca Umut Altaş’ın yaklaşık iki yıl önce ABD’ye gittiğini, bu süreçte yalnızca bir kez sosyal medya üzerinden görüştüklerini belirtti. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

TÜRKİYE’NİN TAKİP ETTİĞİ DOSYA

Gülistan Doku’nun kayboluşu, yıllardır Türkiye’nin en çok konuşulan adli dosyalarından biri olmayı sürdürüyor. Ailenin ve kamuoyunun “Gülistan Doku’ya ne oldu?” sorusuna yanıt aradığı soruşturmada ortaya çıkan yeni ifadelerin, dosyanın seyrini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Soruşturma süreci devam ederken, adli makamların değerlendirmeleri ve yeni deliller kamuoyu tarafından yakından izleniyor.