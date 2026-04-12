Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle dalgalanan altın ve gümüş fiyatları, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD-İran hattında konuşulan ateşkes süreci sonrası yükseliş gösteren altın, son açıklamalarla yeniden kritik seviyelerin altına geriledi.

Detaylara göre ons altın 4.800 doların altına inerken, gram altın da yeniden 7.000 TL seviyesinin altına düştü.

“15 GÜN ÇOK KRİTİK”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle ateşkes sürecine ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş, bu dönemin manipülasyona açık olduğunu belirterek yatırımcıların temkinli olması gerektiğini söyledi.

“Kalıcı bir ateşkes görmeden bu açıklamalara çok itibar etmiyorum. Önümüzdeki 15 gün piyasalarda sert dalgalanmalar görülebilir.”

GRAM ALTINDA HEDEF YÜKSEK

Kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, gram altın için yükseliş beklentisini korudu. Buna göre:

- Kısa vadede: 7.000 – 7.500 TL

- Yaz aylarında: 8.000 TL ve üzeri

- Uzun vadede: 9.000 – 10.000 TL

Uzman isim, bu seviyelerin özellikle yaz aylarında test edilebileceğini belirtti.

FİZİKİ ALTINDA “İŞÇİLİK” DETAYI

Memiş, yatırımcıların sadece fiyatlara değil fiziki altın maliyetlerine de dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. İşçilik maliyetlerindeki düşüşün alım fırsatı sunduğunu ifade etti.

GÜMÜŞTE YENİ FIRSAT SİNYALİ

Gümüş tarafında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, sabırlı yatırımcılar için alım fırsatının oluştuğunu söyledi.

Gram gümüşte yaz ayları için beklenti 135 – 140 TL aralığı olarak öne çıkıyor.