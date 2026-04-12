Alanya’nın dünyaca ünlü noktalarından biri olan Kleopatra Plajı ve çevresindeki yürüyüş yollarında ortaya çıkan görüntüler, turizm sezonu öncesi tartışma yarattı. Bölgedeki bakımsızlık ve yarım kalan çalışmalar, hem vatandaşların hem de turistlerin tepkisini çekiyor.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ

Sahil bandı boyunca uzanan yürüyüş yolunda taşların yerinden söküldüğü, kum ve moloz yığınlarının ortada bırakıldığı dikkat çekiyor. Özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda bu durum hem estetik hem de güvenlik açısından sorun oluşturuyor.

ENGELLİ ERİŞİMİ RİSK ALTINDA

Engelli rampaları ve kaldırım geçişlerinin bozuk olması, bölgede hareket eden yayalar için ciddi risk oluşturuyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun kullandığı bu alanda, altyapı eksiklikleri dikkat çekiyor.

TURİSTLER ŞAŞKIN, VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, duruma tepki gösterdi:

“Turizm sezonu başladı ama hâlâ molozların içinden yürüyoruz. Alanya’nın en önemli noktalarından biri bu halde olmamalı” sözleriyle yetkililere çağrıda bulunuldu.

ALANYA’NIN İMAJINA GÖLGE

Turistik tesislerin hemen önünde dahi kaldırımların kullanılamaz durumda olması, Alanya’nın turizm imajını zedeleyebilecek bir tablo ortaya koyuyor. Sezonun yoğunlaşmasıyla birlikte bu sorunların daha da büyüyebileceği ifade ediliyor.

Vatandaşlar, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ve bölgenin turizme yakışır bir görünüme kavuşmasını talep ediyor.