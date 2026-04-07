Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Alanya İlçe Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. Görevi devreden Avukat Yunus Kerim Sezer, Antalya teşkilatında yeni göreve atanırken, ilçe başkanlığı görevine Avukat Mehmet Öz getirildi.

Yapılan açıklamada, Sezer’in Antalya Ülkü Ocakları bünyesinde Doğu ilçelerinden sorumlu Hukuk Birimi Başkanlığı görevine atandığı bildirildi. Görev değişiminin, teşkilat yapısı içinde planlanan yeni dönem çalışmaları kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

SEZER’E TEŞEKKÜR, YENİ BAŞKANA BAŞARI MESAJI

Görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Yunus Kerim Sezer’e teşekkür edilirken, yeni ilçe başkanı olarak atanan Mehmet Öz’e de başarı dilekleri iletildi. Devir teslim sonrası yapılan değerlendirmede, bugüne kadar ortaya konulan hizmetlerin önemli olduğu vurgulandı.

Teşkilat içinde yapılan bu değişimin, Alanya’da Ülkü Ocakları çalışmalarına yeni bir ivme kazandırması beklendiği ifade edildi. Yeni dönemde eğitim, gençlik ve teşkilat faaliyetlerinin aynı kararlılıkla sürdürülmesi hedefleniyor.

Bir görev değişimi haberi gibi görünüyor ama sahada bunun karşılığı çoğu zaman daha büyük oluyor. Çünkü bu tip değişimler yalnızca isim değişikliği anlamına gelmiyor; yerelde yapılacak programların temposunu, gençlik çalışmalarının yönünü ve teşkilatın kamuoyuna vereceği mesajı da etkiliyor.

Alanya’daki siyasi ve sivil yapı içinde gençlik odaklı çalışmaların önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği... biraz da bu yeni dönemin performansına bağlı olacak.

ALANYA’DA YENİ DÖNEM MESAJI

Alanya Ülkü Ocakları ilçe başkanlığı görev değişimi, kentte teşkilat yapılanmasını takip eden çevreler tarafından da yakından izleniyor. Özellikle yerel düzeyde yürütülecek sosyal, kültürel ve eğitim odaklı çalışmaların yeni yönetimle birlikte nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, hizmet çizgisinin devam edeceği ve yeni dönemde de aynı kararlılıkla hareket edileceği yönünde mesaj verildi.