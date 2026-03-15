ÖNCEKİ dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı’nda bir araya gelen Göktepe; Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak mahalle muhtarlarıyla birlikte üreticileri yakından ilgilendiren sulama sorunlarını masaya yatırdı.

​KALICI ÇÖZÜM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

​Toplantıda; Dim Barajı Doğu Hattı açık kanalındaki sorunların kalıcı olarak giderilmesi, kapalı devre sulama hattındaki boruların yenilenmesi ve Alara Çayı Sol Sahil sulama hattında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen çalışmaların hızlandırılması konuları ele alındı.

​Başkan Göktepe, söz konusu çalışmaların bayram öncesinde tamamlanarak üreticilere sulama suyunun bir an önce verilmesi konusunda destek talebinde bulunduklarını belirtti.

​"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

​Destekleri için Mevlüt Çavuşoğlu’na, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’ya ve katılımcı muhtarlara teşekkür eden Tahir Göktepe, üreticilerin suya kesintisiz ulaşabilmesi adına yürüttükleri çalışmayı ara vermeden sürdüreceklerini vurguladı. Göktepe, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon dileyerek sözlerini noktaladı. (Sudi ÇANDIR)

