Alihan Kuriş soruşturmasının ardından gündem oldu: Böcek’e atfedilen “yüzde 7” sözü dosyada

Alanya'da muhtar isyan etti: 'Artık çekilmez ve dayanılmaz bir hal aldı'

ATV çekmiyor mu? İşte 2026 güncel Türksat 4A frekans ayarları

Bunlar da ilginizi çekebilir

6 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi yeniden hesaplandı: En yüksek kazanç veren banka belli oldu

Strum Graz - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarların, yoğunluk yaşanmaması için bilet işlemlerini maç gününden önce tamamlaması bekleniyor.

Bilet fiyatları tribünlere göre farklılık gösteriyor. Alanyaspor’un duyurusunda karşılaşmaya ilişkin tribün bazındaki ücretlendirme ve bilet satış koşullarına yer verildi.

Mücadele, Alanya Oba Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayacak. Sezonun Alanya’daki öne çıkan karşılaşmalarından biri olacak maç öncesinde taraftarlar biletlerini kulübün açıkladığı satış kanallarından temin edebilecek.

Çin’den Ankara’ya getirilen robot garson ilgi odağı oldu

Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş’ı sahasında konuk edecek. Turuncu-yeşilli kulüp, 23 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma için bilet satışlarının başladığını duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.