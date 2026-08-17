Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş’ı sahasında konuk edecek. Turuncu-yeşilli kulüp, 23 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma için bilet satışlarının başladığını duyurdu.
Mücadele, Alanya Oba Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayacak. Sezonun Alanya’daki öne çıkan karşılaşmalarından biri olacak maç öncesinde taraftarlar biletlerini kulübün açıkladığı satış kanallarından temin edebilecek.
Bilet fiyatları tribünlere göre farklılık gösteriyor. Alanyaspor’un duyurusunda karşılaşmaya ilişkin tribün bazındaki ücretlendirme ve bilet satış koşullarına yer verildi.
Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarların, yoğunluk yaşanmaması için bilet işlemlerini maç gününden önce tamamlaması bekleniyor.