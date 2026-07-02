AJet, Türkiye genelindeki 39 uçuş noktası için yeni bir indirim kampanyası duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yolcular sonbahar ve kış aylarındaki seyahatlerini yüzde 30 daha uygun fiyatlarla gerçekleştirebilecek.

Biletleme işlemleri 2 Temmuz 2026 saat 11.00 itibarıyla başlayıp, 3 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek. Sadece iki gün sürecek bu kampanya döneminde alınan biletler, yılın son çeyreğindeki yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?

İndirimli uçuşlar 6 Ekim ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında icra edilecek seferlerde geçerli sayılacak. Ancak seyahat planlaması yapacak yolcuların dikkat etmesi gereken önemli bir tarih aralığı bulunuyor. Cumhuriyet Bayramı haftasını da içine alan 26 Ekim ile 1 Kasım 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya kapsamı dışında tutuldu.

BİLETLER NEREDEN ALINABİLECEK?

Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin rezervasyon ve satın alma işlemlerini yalnızca firmanın resmi web platformu olan AJet.com veya AJet mobil uygulaması üzerinden yapması gerekiyor. Acente veya farklı biletleme platformlarından yapılan işlemlerde bu indirim geçerli olmayacak. Sunulan yüzde 30'luk indirim avantajı sadece uçuş bedeline değil, aynı zamanda yolcuların yapacağı koltuk seçimi ücretlerine de doğrudan yansıtılacak.