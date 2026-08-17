Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) arasındaki harcamalara ilişkin soruşturmada yeni aşamaya geçildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Dosyada zimmet, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlamaları bulunuyor. Suçlamaların yargılama sonucunda kesinleşmediğinin altını çizmek gerekiyor.

İddianamenin dayanakları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği incelemesi ile bilirkişi raporları yer alıyor. İncelemeler, ALDAŞ'ın 2020-2025 dönemindeki hesapları ile şirketin ASAT'a yansıttığı giderler üzerinde yoğunlaşıyor.

ASAT'A KESİLEN FATURALAR 785 MİLYON LİRAYI AŞTI

İddianamede aktarılan Mülkiye Müfettişliği hesaplamasına göre, ALDAŞ tarafından 2020'den itibaren ASAT'a yansıtılan faturaların toplamı 785 milyon 351 bin 84 lira 42 kuruşa ulaştı.

Bu tutarın 7 milyon 557 bin 93 liralık kısmının boru fabrikası, laboratuvar hizmetleri ve su satışlarıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Yaklaşık 777 milyon 794 bin liralık bölümün ise müşavirlik hizmetleri ve Teknokent projesi kapsamında faturalandırıldığı iddianamede ileri sürüldü.

Dosyadaki temel iddialardan biri, ALDAŞ'ın bazı giderlerinin müşavirlik kapsamında ASAT'a aktarılması ve sözleşme hükümleri doğrultusunda giderlerin üzerine yüzde 15 oranında ilave yapılmasıyla ilgili.

YÜZDE 15'LİK SİSTEM SAYIŞTAY RAPORUNDA DA YER ALDI

ALDAŞ ile ASAT arasındaki sözleşme modeli daha önce Sayıştay denetimine de girdi. Sayıştay'ın ASAT'a ilişkin 2023 yılı düzenlilik denetim raporunda; hizmet kapsamında oluşan doğrudan ve genel giderlerin toplamı üzerinden yüzde 15 kâr hesaplandığı belirtildi.

Aynı Sayıştay raporuna göre ALDAŞ'ın 2023 yılında sözleşme kapsamında ASAT'tan talep ettiği giderler, yüzde 15 kâr dahil ve KDV hariç 113 milyon 997 bin 95 liraydı. Raporda en yüksek payın ALDAŞ personel giderlerine ait olduğu, Teknokent giderlerinin de toplam içinde önemli bir kalem oluşturduğu kayda geçirildi.

YEMEK HARCAMALARI ALTI YILDA 16,8 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

İddianamede 2020 ile 2025'in ilk sekiz ayını kapsayan yeme-içme harcamaları da ayrı ayrı hesaplandı. Dosyaya göre bu dönemdeki toplam tutar 16 milyon 824 bin 324 lira 67 kuruş oldu.

Yıllık harcama 2020'de yaklaşık 254 bin lira, 2021'de 586 bin lira ve 2022'de 1 milyon 757 bin lira olarak hesaplandı. Tutarın 2023'te 4 milyon lirayı, 2024'te ise 6,3 milyon lirayı geçtiği belirtildi. 2025'in ilk sekiz ayı için dosyaya giren rakam yaklaşık 3 milyon 882 bin lira.

Seyahat ve konaklama giderleri için ise 2020-2025 döneminde 40 milyon 901 bin 336 liralık harcama hesaplandı. Soruşturmanın önceki aşamalarında Mülkiye Müfettişliği incelemelerine dayandırılan bilgilerde, bazı seyahatlerde görevlendirme bulunmadığı ve seyahat eden bazı kişilerin ALDAŞ veya ASAT ile bağlantısının olmadığı iddia edilmişti.

TEKNOKENT PROJESİNDE HARCAMANIN YÜZDE 94'Ü PERSONELE

Dosyanın diğer önemli başlıklarından biri Teknokent bilişim projesi. İddianameye göre proje için toplam 158 milyon 171 bin 162 lira harcandı. Bunun 149 milyon 909 bin 150 liralık bölümünün personel giderlerinden oluştuğu, böylece personelin toplam harcama içindeki payının yaklaşık yüzde 94'e ulaştığı ileri sürüldü.

Soruşturmanın Ocak 2026'daki aşamasında kamuoyuna yansıyan bilirkişi tespitlerinde, yazılım geliştirilmesi amacıyla ayrıca 59 milyon liralık program satın alındığı ve Teknokent çalışmalarıyla bağlantılı işlemler nedeniyle 274 milyon 969 bin liralık kamu zararı hesaplandığı açıklanmıştı. Bu tutarlar bilirkişi ve soruşturma dosyasındaki iddiaları ifade ediyor.

ŞİŞE SUYU YATIRIMI DA DOSYADA

ALDAŞ'ın 2022'de yaptığı şişe suyu yatırımı da iddianame kapsamına alındı. Dosyada yatırımın satın alma bedelinin KDV dahil 22 milyon 662 bin 394 lira olduğu, 2022 sonrasında işletme zararının 26 milyon 920 bin 109 liraya ulaştığı ileri sürüldü.

İncelemede şirket envanterindeki bazı elektronik cihazlarla ilgili de tespitlere yer verildi. İddianameye yansıyan sayıma göre kayıtlarda bulunması gereken 4 iPhone'dan 2'sinin, 7 iPad'den 5'inin, 45 bilgisayardan 2'sinin ve 11 Samsung telefondan birinin fiili sayım sırasında şirkette bulunamadığı ileri sürüldü.

SORUŞTURMA OCAK AYINDA OPERASYONA DÖNÜŞMÜŞTÜ

ALDAŞ ve ASAT'a ilişkin dosya 2026'nın başında geniş çaplı soruşturmayla kamuoyuna yansımıştı. Ocak ayında yapılan işlemlerde 22 şüpheli hakkında çalışma yürütülmüş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. O aşamada bilirkişi raporlarına dayanılarak toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararı oluştuğu iddia edilmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamenin mahkemeye sunulmasıyla dosya yeni bir hukuki aşamaya geçti. İddianamede bulunan parasal hesaplamalar ve isnatlar, şüpheliler hakkındaki kesinleşmiş mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor. Suçlamalar ve kamu zararı iddiaları yargılama sürecinde mahkeme tarafından değerlendirilecek.