Adana’da trafikte yaşanan bir kaza sonrası başlayan tartışma, aynı gün polis ekiplerinin bir çiftin evine gitmesiyle adli sürece taşındı. İnfaz koruma memuru Murat Şimşek ile öğretmen eşi Gülşah Şimşek, trafikte tartıştıkları kişinin hakim olduğunu daha sonra öğrendiklerini, akşam saatlerinde ise haklarında yapılan şikayet nedeniyle gözaltına alındıklarını öne sürdü.

Olay, 29 Temmuz’da Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı’nda yaşandı. Şimşek çifti, iki çocuklarıyla alışveriş merkezinden çıktıktan sonra araçlarıyla evlerine doğru yola çıktı.

Çiftin anlatımına göre Murat Şimşek, yan şeritte ilerleyen ve Adana Adliyesi’nde görev yaptığı belirtilen hakim Z.G.Ç.’nin kullandığı araç çukura girmemek için manevra yapınca direksiyonu kırdı. Şimşek’in aracı bu sırada park halindeki bir kamyona çarptı.

Taraflar araçlarını yol kenarına çekerek aşağı indi. Şimşek çifti kendi araçlarındaki hasarı kontrol ederken Z.G.Ç.’nin aracında herhangi bir hasar olmadığı görüldü. Z.G.Ç. daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

TRAFİK IŞIKLARINDA YENİDEN KARŞILAŞTILAR

Şimşek ailesinin iddiasına göre araçtaki çocukların ağlaması üzerine çift de yeniden yola çıktı. Bir süre sonra trafik ışıklarında Z.G.Ç.’nin kullandığı otomobille yan yana geldiler.

Murat Şimşek, bu sırada karşısındaki kişinin hakim olduğunu bilmediğini belirterek camını açtığını ve “Hanımefendi, ben size çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptım. Keşke binip gitmeseydiniz” dediğini anlattı.

Çift, bunun ardından tartışma çıktığını ileri sürdü. Z.G.Ç.’nin kendilerine hakaret ettiğini iddia eden Şimşek çifti, tartışma sırasında “Sizi gözaltına aldıracağım” sözünün de söylendiğini öne sürdü.

Taraflar daha sonra yollarına devam etti. Murat ve Gülşah Şimşek, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki evlerine döndü.

POLİS AKŞAM SAATLERİNDE EVE GELDİ

Aynı gün saat 21.00 sıralarında polis ekipleri Şimşek çiftinin evine gitti. Çiftin aktardığına göre polisler, haklarında “ısrarlı takip” ile “ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlamaları kapsamında şikayet bulunduğunu bildirdi.

Murat ve Gülşah Şimşek bunun üzerine karakola götürüldü. Trafikte başlayan olayın birkaç saat içinde adli soruşturmaya dönüşmesi üzerine çift, kendilerine haksızlık yapıldığını savundu.

Şimşek çifti, yaşanan sürecin ardından olayda adı geçen hakim ile soruşturma sürecinde görev alan savcı hakkında şikayetçi oldu. Tarafların birbirlerine yönelik iddiaları ve yapılan şikayetlerle ilgili hukuki süreç devam ediyor.