YÖK'ün yeni düzenlemesiyle birlikte öğrenciler, mezuniyet için gerekli kredilerinin belirli bir bölümünü üniversite dışındaki nitelikli eğitimler, sertifika programları ve farklı öğrenme faaliyetleriyle tamamlayabilecek. Böylece öğrenciler yalnızca klasik ders programlarıyla değil, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun farklı eğitimlerle de akademik gelişimlerini destekleme imkânı bulacak.

Yaşam boyu öğrenme anlayışı güçleniyor

"Mikro Yeterlilikler Çerçevesi" ile yükseköğretim kurumlarının yalnızca diploma veren kurumlar olmanın ötesine geçerek yaşam boyu öğrenmenin merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Sistem sayesinde öğrencilerin farklı alanlarda yetkinlik kazanmaları, değişen iş dünyasının beklentilerine daha hızlı uyum sağlamaları ve kariyer planlarını daha esnek şekilde şekillendirmeleri amaçlanıyor.

Uzmanlar, özellikle dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde kısa süreli, uygulama odaklı eğitimlerin iş gücü piyasasında önemli avantajlar sağlayacağını ifade ediyor.

Rektör Sağer: "Vizyoner bir dönüşüm"

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, YÖK tarafından başlatılan uygulamanın Türk yükseköğretimi açısından önemli bir reform niteliği taşıdığını belirterek, mikro yeterlilik sisteminin uluslararası eğitim anlayışıyla uyumlu olduğuna dikkat çekti.

Sağer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yükseköğretimi diploma programlarının ötesine taşıyarak vizyoner bir ekosisteme dönüştüren, öğrencilerimizin geleceğin yetkinlikleriyle zenginleşmesine imkân tanıyan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkürlerimi sunuyorum."

Öğrenciler daha donanımlı mezun olacak

Alanya Üniversitesi'nin de bu yeni vizyon doğrultusunda eğitim faaliyetlerini geliştirmeye devam edeceğini belirten Rektör Sağer, üniversitenin öğrencilerini yalnızca teorik bilgiyle değil; uygulama becerileri, dijital yetkinlikler ve sektör odaklı kazanımlarla geleceğe hazırlamayı hedeflediğini ifade etti.

Üniversite yönetimi, mikro yeterlilik uygulamalarının öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını artıracağını, farklı sektörlerde rekabet avantajı sağlayacağını ve yaşam boyu öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

YÖK'ün hayata geçirdiği bu yeni modelle birlikte yükseköğretimde daha esnek, öğrenci odaklı ve yetkinlik temelli bir eğitim anlayışının güç kazanması bekleniyor. Alanya Üniversitesi de bu dönüşüm sürecinde aktif rol üstlenerek öğrencilerini çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmeyi sürdüreceğini açıkladı.