Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve terminal güvenlik ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği rutin denetimlerde, şehirlerarası bir yolcu otobüsünden indirilen koliler dikkat çekti. Yapılan kontrollerde kolilerin içerisinde canlı hindi ve tavuk civcivleri bulunduğu belirlendi.

İlk incelemelerde, Bursa'dan Antalya'ya getirilen yaklaşık 700 civcivin gerekli resmi belgeler ve mevzuata uygun taşıma şartları olmadan sevk edildiği tespit edildi. Bunun üzerine durum, vakit kaybedilmeden Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Salgın hastalık riski nedeniyle inceleme başlatıldı

Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civcivlerin menşei ve sağlık durumuna ilişkin inceleme yaptı. Yetkililer, civcivlerin orijin bilgilerinin net olarak belirlenememesi ve özellikle kuş gribi gibi bulaşıcı hayvan hastalıkları açısından oluşturabileceği risk nedeniyle gerekli yasal işlemleri başlattı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, taşımanın 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na aykırı olduğu tespit edildi.

Otobüs firmasına cezai işlem uygulandı

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, terminalde gerçekleştirilen kontrollerin halk sağlığını korumaya yönelik aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaya, "Sabah saatlerinde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde koliler içerisinde hindi ve tavuk civcivleri tespit ettik. Durumu hemen Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdik. Yapılan incelemelerin ardından ilgili otobüs firmasına mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. İnsan sağlığını ve gıda güvenliğini tehdit edebilecek usulsüz taşımalara karşı denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Civcivlere el konuldu

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, usulsüz şekilde taşınan yaklaşık 700 civcive el koydu. Civcivlerin sağlık kontrollerinin yapılacağı ve ilgili mevzuat doğrultusunda işlem tesis edileceği öğrenildi.

Yetkililer, canlı hayvan taşımacılığında hem hayvan sağlığının hem de toplum sağlığının korunması amacıyla belirlenen kurallara mutlaka uyulması gerektiğini vurgulayarak, benzer denetimlerin Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.