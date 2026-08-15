Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı Ankara'da devam ediyor. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda sezonun ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Daha önce aktardığımız Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının yayın programına göre mücadele saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği, sahaya geleneksel kırmızı-siyah çubuklu formasıyla çıkacak. Başkent ekibi, yeni sezonun ilk lig maçında kendi taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği mücadeleye İrfan Can, Pereira, Goutas, Thalisson, Rodrigues, Kyabou, Oğulcan, Salih, Tongya, Traore ve Koita ilk 11'iyle başlayacak.

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde ise Tarık, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca birlikte görev yapacak. Vedat Muriqi ise teknik heyetin kulübedeki hücum seçenekleri arasında bulunuyor.

VAR KOLTUĞUNDA ANDREW DALLAS VAR

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi İskoç Andrew Donaldson Dallas olacak. AVAR görevini ise Bersan Duran üstlenecek.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇININ ARDINDAN SAHADA

Fenerbahçe, ligdeki ilk sınavına Avrupa mesaisinin ardından çıkacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sturm Graz karşısında turu geçti. Deplasmandaki son karşılaşmayı Talisca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan Fenerbahçe, eşleşmeyi toplam 3-0'lık skorla tamamladı.

Gençlerbirliği açısından ise Eryaman'daki karşılaşma yeni sezonun ilk resmi lig sınavı olacak. Ankara temsilcisi sezona kendi sahasında başlayacak.

REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takımın ligdeki rekabetinde Fenerbahçe'nin belirgin üstünlüğü bulunuyor. Şubat 2026'da İstanbul'da oynanan son karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazandı. Bir önceki lig maçında da Fenerbahçe, Ankara'dan aynı skorla galip ayrılmıştı.

Güncel rekabet verilerine göre iki ekip arasındaki lig maçlarında Fenerbahçe 49, Gençlerbirliği 16 galibiyet aldı. 31 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 175 gol kaydederken Gençlerbirliği 102 gol attı.

Son yıllardaki sonuçlar da sarı-lacivertlilerin üstünlüğünü gösteriyor. Gençlerbirliği ise sezonun açılışında bu seriyi kendi sahasında tersine çevirmek için mücadele edecek.