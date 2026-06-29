Kaza, Gazipaşa bağlı Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı, ardından aydınlatma direğini yerinden sökerek durabildi.

Çarpmanın şiddetiyle çevreye savrulan parçalar nedeniyle cadde büyük hasar görürken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Yola akan motor yağı ise çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturdu. Olası yeni kazaların önüne geçmek isteyen mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla yolda önlem aldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.