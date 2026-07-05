Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen gürültü şikayetleri üzerine Aydın Mahallesi'nde gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada yüksek sesle müzik yayını yaptığı belirlenen iki araç durdurularak detaylı kontrole alındı.

Mevzuata Aykırı Ses Sistemi Tespit Edildi

Ekiplerin yaptığı incelemede 07 N 5181 ve 07 BNA 277 plakalı araçlarda, mevzuata aykırı ses sistemi bulunduğu belirlendi.

Denetimler kapsamında 07 N 5181 plakalı otomobilin sürücüsü E.K.'ye 114 bin 898 TL, 07 BNA 277 plakalı aracın sahibi E.G.'ye ise 132 bin TL idari para cezası uygulandı.

Araçlar Trafikten Men Edildi

Cezai işlemlerin ardından her iki araç da trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Araçlarla ilgili işlemlerin yürürlükteki mevzuat kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.

Denetimler Sürecek

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzenini bozan, çevreyi rahatsız eden ve mevzuata aykırı donanımlarla trafiğe çıkan araçlara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan gürültü şikayetlerinin önüne geçebilmek amacıyla ilçe genelinde denetimlerin sıklaştırılacağını vurgulayarak, sürücülere trafik kuralları ve çevre huzuruna riayet etmeleri çağrısında bulundu.