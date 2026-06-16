GAZİPAŞA'NIN SEÇKİN DAVETLİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Gazipaşa'nın tanınmış iş insanlarından, Çobanoğlu İnşaat Emlak'ın sahibi Metin Çobanoğlu ile Esra Sayın, düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Gazipaşa'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Koru Mahallesi'ndeki Mango Beach'te gerçekleştirilen organizasyon, ilçenin iş, sosyal ve aile çevrelerinden çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

Genç çiftin mutlu gününe aileleri, yakın dostları, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda davetli eşlik etti.

ŞIK DEKORASYON VE ÖZENLİ ORGANİZASYON DİKKAT ÇEKTİ

Düğün alanı, özel ışıklandırmalar, zarif masa düzenlemeleri ve deniz manzarasıyla davetlilerden tam not aldı. Romantik atmosferin hakim olduğu gecede misafirler, özenle hazırlanan organizasyonun keyfini çıkardı.

Gazipaşa'nın sosyal yaşamına renk katan etkinliklerden biri olarak değerlendirilen düğün, samimi ve sıcak görüntülere sahne oldu.

İLK DANS GECEYE DAMGA VURDU

Gecenin en özel anlarından biri olan gelin ve damadın ilk dansı, davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen dansın ardından Metin Çobanoğlu ve Esra Sayın çifti, tebrikleri kabul etti.

Mutlulukları gözlerinden okunan genç çift, gece boyunca davetlilerle yakından ilgilenerek bu özel günü sevdikleriyle paylaştı.

SAMET BURAK AY SAHNE ALDI

Düğünün ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan sanatçı Samet Burak Ay, seslendirdiği eserlerle geceye hareket kattı.

Hareketli parçalar ve oyun havaları eşliğinde davetliler uzun süre eğlendi. Gelin ve damadın yakınları da sahneye çıkarak kutlamalara ortak oldu.

Gece boyunca halaylar ve dans gösterileri düğün alanında renkli görüntülerin oluşmasını sağladı.

PASTA KESİMİ VE TAKI MERASİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mango Beach'in deniz manzarası eşliğinde düzenlenen organizasyonda davetlilere çeşitli ikramlar sunuldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde genç çift tarafından düğün pastası kesildi ve konuklara ikram edildi. Ardından takı merasimine geçildi.

Yeni evli çifti tebrik etmek isteyen davetliler uzun kuyruklar oluştururken, ailelerin mutluluğu da objektiflere yansıdı.

GAZİPAŞA'NIN SOSYAL YAŞAMINA DAMGA VURAN GECELERDEN BİRİ OLDU

Gece geç saatlere kadar süren düğün, yoğun katılımı ve organizasyon detaylarıyla Gazipaşa'nın dikkat çeken sosyal etkinlikleri arasında yer aldı.

Metin Çobanoğlu ve Esra Sayın çifti, gece sonunda davetlilere katılımları ve iyi dilekleri için teşekkür ederek mutluluklarını paylaştı.

Not: Haberde yer alan "2026'nın en görkemli düğünlerinden biri" ifadesi organizasyonun yoğun katılımı ve kamuoyundaki ilgisine yönelik değerlendirme niteliğinde olup, resmi bir sıralamayı ifade etmemektedir.