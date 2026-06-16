SON yıllarda hızla gelişen yapay zeka, siber güvenlik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi vizyoner alanlardaki yeni programların kamuoyuna etkin tanıtım stratejilerinin ele alındığı programda, Alanya Üniversitesi’ni Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı İhsan Erdem temsil etti.

YÖK Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinasyonunda düzenlenen toplantı, Türkiye genelindeki üniversitelerin kurumsal iletişim, basın ve bilim iletişimi birim yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda, özellikle geleceğin istihdam odaklı alanlarında açılan yeni akademik programların aday öğrencilere, ailelere ve kamuoyuna en doğru ve verimli biçimde aktarılmasına yönelik stratejik adımlar masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında; yeni açılan programların yükseköğretim sistemi açısından taşıdığı önem, kariyer günleri dinamikleri, tercih ve tanıtım dönemlerinde yürütülecek faaliyetler yer aldı. Aday öğrencilere yönelik üniversite ve bölüm tanıtımlarında dijital medyanın ve kurumsal iletişim kanallarının nasıl daha etkin kullanılması gerektiği örnek projelerle paylaşıldığı etkinlikte, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek olan "Bilim Kafe" buluşmalarının içerik, kapsam ve iletişim çerçevesi de detaylandırıldı.

Toplantı, üniversitelerin iletişim stratejilerinde ortak bir dil oluşturulması, tanıtım dönemlerinde adil ve doğru bilgilendirme süreçlerinin işletilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması yönünde alınan kararlarıyla son buldu.

Kaynak: Alanya Üniversitesi/BÜLTEN