ALANYA'DAN TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARI GELDİ

Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, Karaman'da düzenlenen 2026 Yılı Okullararası Bisiklet Yarışları'nda elde ettiği derecelerle dikkat çekti.

5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Alanyalı sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde önemli başarılar elde ederek Türkiye genelinde adından söz ettirdi.

Birçok kategoride kürsüye çıkan sporcular, iki Türkiye takım şampiyonluğu kazanarak Alanya'nın bisiklet branşındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

GENÇ A KADIN TAKIMI TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Şampiyonada mücadele eden Genç A Kadın Takımı, takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Zamana karşı (TT) yarışlarında Ece Harputluoğlu Türkiye birincisi olurken, Fatma Ela Çalışır dördüncü sırada yer aldı.

Yol yarışında da üstün performansını sürdüren Ece Harputluoğlu, bir kez daha Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Fatma Ela Çalışır ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

GENÇ A ERKEKLER TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Genç A Erkek Takımı, takım halinde Türkiye üçüncülüğünü elde ederek Alanya'ya bir başarı daha kazandırdı.

Zamana karşı yarışlarında mücadele eden Metehan Bozkurt, Türkiye ikincisi olarak dikkat çeken bir derece elde etti.

Elde edilen sonuçlar, Alanya'nın erkekler kategorisindeki istikrarlı yükselişini de gözler önüne serdi.

GENÇ B ERKEKLERDEN TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU GELDİ

Şampiyonanın en önemli başarılarından biri de Genç B Erkek Takımı'ndan geldi.

Alanyalı sporcular takım halinde Türkiye Şampiyonu olmayı başarırken, bireysel yarışlarda da önemli dereceler elde etti.

Samet Alkan, zamana karşı yarışlarında dördüncü sırayı aldı. Yol yarışında ise Türkiye ikincisi olarak takımının şampiyonluğuna önemli katkı sundu.

GENÇ B KADIN TAKIMI TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Genç B Kadın Takımı da başarılı performansıyla organizasyonu dereceyle tamamladı.

Takım halinde Türkiye ikinciliğini kazanan sporcular, Alanya'nın bisiklet branşındaki başarı zincirine yeni bir halka ekledi.

ALANYA BİSİKLETTE İSTİKRARLI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Son yıllarda ulusal organizasyonlarda önemli dereceler elde eden Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, bisiklet branşındaki istikrarlı yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Okulun sportif başarıları, Alanya'nın spor turizmi ve altyapı çalışmaları açısından da dikkat çekiyor.

Genç sporcuların elde ettiği dereceler, ilçede bisiklet sporuna ilgi duyan öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.

OKUL YÖNETİMİNDEN TEBRİK MESAJI

Şampiyonanın ardından okul yönetimi, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Alanya'yı Türkiye genelinde başarıyla temsil eden sporcuların önümüzdeki dönemde yeni organizasyonlarda da mücadele etmesi bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)