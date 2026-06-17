MOTOR sporlarına olan ilgisi ve yeteneğiyle öne çıkan Göksu, güçlü rakiplerine karşı sergilediği mücadeleyle izleyenlerden tam not aldı. İlk yarışında kürsüye çıkmayı başaran genç sporcunun performansı, Alanya'da motosiklet sporlarına gönül verenler arasında büyük heyecan yarattı.

‘ALANYA'NIN YENİ YILDIZI OLABİLİR’

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun ardından Alanya'dan yeni bir motosiklet yıldızının yetişebileceği yorumları yapılırken, Hakan Tayyar Göksu'nun gelecekte daha büyük başarılara imza atabileceği ifade ediliyor. Genç sporcunun sponsorluğunu üstlenen Alanyalı iş insanı Burhan Yılmaz da motor sporlarına ve genç yeteneklere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Hakan'ın çok daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

YARIŞ SONRASI KIBRIS MOLASI

Antalya'daki yarışların ardından Hakan Tayyar Göksu ve ekibi moral depolamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti. Ekip, burada ünlü restoran zincirlerinden biri olan Bedri Usta'da bir araya gelerek yarışın yorgunluğunu attı ve elde edilen başarıyı kutladı. İlk yarışında kürsüye çıkarak Alanya'nın gururu olan Hakan Tayyar Göksu'nun önümüzdeki dönemde katılacağı organizasyonlarda nasıl bir performans ortaya koyacağı ise merakla bekleniyor. Alanyaspor camiası, genç yeteneğin başarılarının devamını diliyor. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi