İlaçlarını acilen yazdırması gerektiğini belirten Coşkun, aile sağlığı merkezinde görevlilerin kendisine ‘doktorların toplu halde toplantıda olduğunu’ söyleyerek beklemesini istediğini aktardı. Bir süre bekledikten sonra dışarı çıkan Coşkun, merkezin arka bahçesinde doktorların ve hemşirelerin çay, kahve ve kek eşliğinde sohbet ettiğini gördüğünü söyledi. Kendi doktoruna seslenerek durumunu anlatmaya çalıştığını ifade eden Coşkun, “Hocam ben buradayım” dediğinde bir görevlinin kendisine “Hayırdır beyefendi?” diye sorduğunu, kendisinin de “Kalp hastasıyım ve ilaç yazdırmam gerekiyor” cevabını verdiğini anlattı. Bunun üzerine kendisine “Durumunuz çok acilse acile gidebilirsiniz” denildiğini öne süren Coşkun, bu sözlerin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

‘AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ MAHALLEDEKİ EV GİBİDİR’

Yaşadığı duruma tepki gösteren Coşkun, “Devlet hastanesine gittiğimizde önce aile sağlığı merkezine başvurmamız söyleniyor. Biz de bunu yapıyoruz ancak burada da acilse hastaneye gidin deniliyor. Bu yaklaşım beni gerçekten onur kırıklığına uğrattı” dedi. Olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü arayarak durumu bildirdiğini söyleyen Coşkun, yetkililerin konuyla ilgileneceklerini ifade ettiklerini aktardı. Aile sağlığı merkezlerinin vatandaşın en kolay ulaşabildiği sağlık kuruluşları olması gerektiğini vurgulayan Coşkun, bu merkezler mahallenin içinde bulunan bir ev gibidir. Bizim oraya gidip rahatlıkla doktora ulaşabilmemiz ve derdimizi anlatabilmemiz gerekiyor” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR