ALANYA KAYMAKAMLIĞI'NDA İKİ ÖNEMLİ ZİYARET

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, aynı gün içerisinde diplomasi ve spor alanında önemli görevler üstlenen isimleri makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Alanya'nın uluslararası ilişkileri ile spor alanındaki mevcut çalışmaları ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

İki ayrı görüşmede ilçenin sosyal yapısı, yabancı nüfusun ihtiyaçları ve gençlere yönelik spor yatırımları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İNGİLİZ VATANDAŞLARININ DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Günün ilk ziyaretinde, Birleşik Krallık Antalya-İzmir Muavin Konsolosu Elvan Korukoğlu ile Konsolosluk Memuru ve Alanya Sorumlusu Gizem Taşkın, Kaymakam Şakir Öner Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, Alanya'da yerleşik olarak yaşayan ve yıl boyunca ilçeyi ziyaret eden İngiliz vatandaşlarının durumu ele alındı. Ayrıca konsolosluk hizmetleri, vatandaşların karşılaştığı süreçler ve kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Turizm açısından Alanya'nın önemli bir destinasyon olduğuna dikkat çekilirken, ilçede yaşayan yabancı vatandaşların kamu hizmetlerine erişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da gündeme geldi.

Kaymakam Öztürk, nazik ziyaretlerinden dolayı Muavin Konsolos Elvan Korukoğlu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

ALANYA'DAKİ SPOR YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

Kaymakamlıkta gerçekleşen ikinci ziyarette ise Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Kaymakam Şakir Öner Öztürk ile bir araya geldi.

Toplantıda Alanya'da devam eden spor yatırımları, mevcut tesislerin durumu ve önümüzdeki dönemde planlanan projeler değerlendirildi.

Özellikle gençlerin sporla daha fazla buluşmasını sağlayacak çalışmalar ile ilçenin spor turizmi potansiyelinin geliştirilmesine yönelik konular üzerinde duruldu.

SPOR TURİZMİ VE GENÇLERE YÖNELİK PROJELER ÖNE ÇIKIYOR

Alanya, yıl boyunca düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla Türkiye'nin önemli spor merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İlçede bulunan modern tesisler, iklim avantajı ve turizm altyapısı, spor turizminin gelişmesine önemli katkı sağlıyor.

Bu kapsamda yapılan görüşmelerin, yeni spor yatırımlarının planlanması ve mevcut çalışmaların daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sunması bekleniyor.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE VE YEREL GELİŞİME KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Alanya Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen temasların, ilçenin uluslararası ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Özellikle Alanya'da yaşayan yabancı nüfusun yoğunluğu ve spor turizminin ekonomik etkisi dikkate alındığında, yapılan görüşmelerin hem sosyal yaşam hem de yerel kalkınma açısından olumlu sonuçlar doğurması hedefleniyor.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, her iki ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti (Mehmet TUNÇ)