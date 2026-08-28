ATSO Genel Sekreterliği'nden ATSO logosunun kullanımına ilişkin yapılan duyuruda, ATSO'nun, üyelerinin ve Antalya iş dünyasının ortak mesleki ve kurumsal temsilini sağlayan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğu belirtilerek, oda logosunun da bu kurumsal yapının ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi. ATSO logosunun kullanılmasının, kamuoyunda söz konusu kişi, kurum veya faaliyetin ATSO ile bağlantılı olduğu, desteklendiği veya oda görüş ve iradesini yansıttığı yönünde algı oluşturabildiği belirtilen açıklamada, logonun odanın bilgisi ve yetkilendirmesi olmaksızın kullanılmaması gerektiği ifade edildi.

Özellikle sanal medya hesapları, internet siteleri ve dijital platformlarda yapılan paylaşımlara dikkat çekilen açıklamada, etkinlik, organizasyon, tanıtım ve benzeri çalışmalarda ATSO logosuna yer verilirken bu hususa dikkat edilmesi istendi. Odanın yazılı onayı veya yetkilendirmesi bulunmayan hiçbir logo kullanımı, ATSO adına yapılmış veya oda tarafından onaylanmış bir faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği de vurgulandı. Aynı hassasiyetin, oda organ seçimlerine ilişkin adaylık ve seçim çalışmalarında da gözetilmesi istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “ATSO logosu, herhangi bir aday, grup, liste ya da seçim çalışmasının odamız tarafından desteklendiği veya onaylandığı izlenimini oluşturacak şekilde kullanılamaz. Odamızın tüm aday ve gruplara karşı tarafsızlığının korunması bakımından bu husus özel önem taşımaktadır. ATSO logosunun izinsiz kullanımının tespit edilmesi hâlinde, ilgili kullanımın sona erdirilmesi ve varsa ilgili içeriklerin kaldırılması amacıyla gerekli bildirim ve işlemler yapılacaktır. İzinsiz kullanımın sürdürülmesi veya tekrarlanması durumunda ise mevzuat çerçevesinde gerekli hukuki ve idari yollara başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA