Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özçelik mesajında, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer’in yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin bağımsız yaşama kararlılığının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Milli Mücadele’nin milletin inancı, cesareti ve kararlılığı sayesinde zafere ulaştığını ifade eden Özçelik, Cumhuriyetin temel değerlerine ve Atatürk’ün emanetine sahip çıkmanın gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

‘ÖZGÜRCE YAŞAYACAĞIMIZIN TÜM DÜNYAYA İLANIDIR’

Başkan Özçelik, mesajında 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığını ortaya koyan tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, vatanımızda özgürce yaşayacağımızın tüm dünyaya ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan destan, milletimizin inancı, cesareti ve kararlılığıyla kazanılmıştır.”

‘BU TOPRAKLARIN UMUTLA YENİDEN AYAĞA KALKTIĞI GÜNDÜR’

Büyük Zafer’in çok zor şartlar altında kazanıldığını hatırlatan Özçelik, Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığından vazgeçmediğini vurguladı.

Özçelik, “30 Ağustos, bu toprakların umutla yeniden ayağa kalktığı gündür. Yokluklara rağmen kazanılan zafer, milletimizin iradesini ve bağımsızlık sevdasını tarihe yazmıştır” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYETİMİZE VE ATATÜRK’ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ’

30 Ağustos’un taşıdığı tarihi anlamın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Başkan Özçelik, Büyük Zafer’i kazanarak Cumhuriyetin yolunu açan mücadele ruhunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Özçelik, “Bugün bizlere düşen görev, büyük mücadeleyi hatırlamak kadar Cumhuriyetimize ve Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaktır” dedi.

Mesajının sonunda Milli Mücadele’nin kahramanlarını anan Başkan Özçelik, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.