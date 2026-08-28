Bakırlıtepe'de dünyanın en önemli uluslararası gözlemevine de sahip Antalya'da son yıllarda uzay ve gökyüzüne merakın artması, ekim ayında Türkiye'de ilk defa Uzay Kongresi'nin yapılacak olması ve kum heykel festivalinde son iki yıldır uzay temasının kullanılmasıyla 'astro turizm' fikri doğdu. Kum heykel festivalinin kurucusu Cem Karaca, hem Güneş hem Ay hem de bazı gezegenler ve yıldızların izlenebildiği türdeki çeşitli teleskopların bulunduğu Astro Safari Karavan oluşturdu. Astro Safari Karavan ile ilk gözlem Ay'a yapıldı. Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada düzenlenen etkinlikte, yerli ve yabancı turistler teleskopla Ay gözlemi gerçekleştirdi.

ASTRO SAFARİ KARAVAN HAZIRLANDI

Antalya'da turizmi 12 aya yaymak için birçok etkinlik, festival, organizasyon düzenlendiğini belirten Cem Karaca, “Biz de şehrimize gelen, özellikle yabancı misafirlerimize farklı tecrübeleri, deneyimleri yaşatalım istedik. Bunlardan bir tanesi de uzay gözlemi. Bu kapsamda Astro Safari Karavan hazırladık. Bu karavanımız özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, gündüz Güneş, gece ise Ay, Satürn ve Jüpiter'i profesyonel teleskoplarla izleme fırsatı sunuyor" dedi.

TURİSTLER İÇİN FARKLI DENEYİM HEDEFİ

İnsanların belki hayatlarında ilk defa Antalya'da böyle bir deneyimi yaşayacaklarını, bunu ülkelerine götüreceklerini söyleyen Karaca, “Bu hem Antalya'nın hem Türkiye'nin turizmi ve tanıtımına katkı açısından hem de gelen ziyaretçilere farklı bir deneyimi yaşatmak adına önemli bir etkinlik. Projemiz şu anda yeni tamamlandı. Alternatif turizm örneklerinden biridir astro turizm. İlk etkinliğimizi de Antalya'nın en önemli turistik merkezlerinden Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada yapıyoruz" diye konuştu.

TELESKOPLARLA UZAY GÖZLEMİ

Turizm amaçlı Türkiye ve Antalya'da bir karavan içinde teleskoplarla uzay gözlemi etkinliğinin belki de ilk olduğunu dile getiren Karaca, “Karavanımız astronomiyi insanların ayaklarına götürüyor. Aslında hareket noktamız buydu. Normal şartlarda insanların teleskop gözlemi yapabilmeleri için ya yüksek yerlerde kurulu teleskoplara kendileri gidip seyretmeleri, izlemeleri gerekiyor ya da pahalı diyebileceğimiz teleskopları satın almaları gerekiyor. Son dönemde insanların uzaya ilgisinin arttığını izliyorduk. Bunu bir alternatif turizm ürünü olarak sunmak istedik" dedi.

TURİSTİK MERKEZLERDE YAYGINLAŞACAK

Karavanın özel tasarlandığını ve ilk etkinlikte çok yoğun ilgi gördüğünü belirten Karaca, “İnsanlar belki hayatta hiç görmedikleri kalitede ve yüksek çözünürlükte Ay'ı, krater görselleriyle izleyebiliyor. Gayet keyifli zaman geçiyorlar. Hem çocuklara hem yetişkinlere herkese hitap eden bir etkinlik. Bu organizasyonu yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu prototipi en kısa zamanda talebe bağlı olarak sayısını artırarak, Antalya başta olmak üzere Kapadokya, Pamukkale gibi Türkiye'nin farklı bölgelerinde turizmin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

ÜÇ ÇEŞİT TELESKOPLA UZAY GÖZLEMİ

Astro Safari Karavan içerisindeki teleskop türleri hakkında da bilgi veren Cem Karaca, "Mobil astronomi karavanımızda farklı gözlem amaçlarına yönelik mercekli, aynalı, Schmidt-Cassegrain ve Dobsonian teleskoplarının yanı sıra, güneş teleskopları da bulunuyor. Böylece gece Ay'ı, gezegenleri ve gökyüzünü gözlemlerken, gündüzleri de özel ve güvenli ekipmanlarla Güneş'i ve Güneş üzerindeki hareketliliği gözlemleme imkânı sunabiliyoruz. Ayrıca çocuklara yönelik gündüz okullarda Güneş'in üstündeki yanan o alevlere kadar görebileceği etkinlikler de planlıyoruz" dedi.

'TURİZMDE YENİLİKLERE İHTİYAÇ VAR'

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, geçtiğimiz günlerdeki Güneş tutulması dolayısıyla İspanya'da çok ciddi turizm hareketliliği yaşandığına dikkati çekerek, “İnsanlar Amerika'dan Güney Afrika'dan İspanya'ya gittiler, o 1,5 dakikalık etkinliği görmek için. Yani artık hayatımızda, turizmde yeniliklere ihtiyaç var. Bunda da en güçlü olaylardan biri, doğanın bize sunduğu nimetler. Sonbaharda Uzay Kongresi var. Cem Karaca çok güzel bir projeyi hayata geçiriyor. Bölgeye gelen turistlere uzayı, gökyüzünü yakından yaşatabilmek çok iyi bir proje, çok ciddi yatırımla bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. Alternatif turizm diyoruz. Hep söylüyoruz ama bunun ete kemiğe bürümüş hallerinden birini bugün burada yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA