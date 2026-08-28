ALANYA’DA 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek Fener Alayı için hazırlıklar sürüyor. Alanya Kent Konseyi ve Alanya Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek yürüyüş öncesinde Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. 30 Ağustos Pazar günü Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek etkinlikte vatandaşlar saat 20.00’de toplanacak, Fener Alayı ise saat 20.30’da başlayacak. Yürüyüş boyunca vatandaşlara Türk bayrakları ücretsiz olarak dağıtılacak.

‘TEK ORTAK DEĞERİMİZ TÜRK BAYRAĞI’

Fener Alayı öncesi yaptığı açıklamada yürüyüşün milli bayram ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Nurhan Özcan, katılımcılardan siyasi parti veya kuruluşlara ait materyaller getirmemelerini istedi. Özcan, yürüyüşe siyasi parti, kurum veya kuruluşlara ait bayrak, flama, pankart ve her türlü siyasi obje ile katılım sağlanmaması çağrısında bulundu. Fener Alayı’nda milli birlik ve beraberliğin ön plana çıkarılacağını belirten Özcan, vatandaşların yalnızca ortak değer olan Türk bayrağıyla yürüyüşe katılmasını istedi.

SİYASİ MATERYALLERE İZİN VERİLMEYECEK

Zafer Bayramı’nın siyasi bir etkinlik değil, milletin ortak değeri olduğunu vurgulayan Özcan’ın açıklamasında, yürüyüşün herhangi bir siyasi partinin veya grubun etkinliğine dönüşmemesi için katılımcılardan hassasiyet göstermeleri istendi. Türk bayraklarının etkinlik alanında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını belirten Özcan, tüm Alanyalıları Atatürk Anıtı önünde buluşmaya davet etti.

Özcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bağımsızlık iradesinin ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu belirterek, vatandaşları Cumhuriyetin temel değerleri etrafında kenetlenmeye ve Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamaya çağırdı. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi