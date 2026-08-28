Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, Türk futbolunun önemli isimlerinden Cengiz Ünder'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı bir kadroyla girmek isteyen Çorum temsilcisi, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

CENGİZ ÜNDER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Arca Çorum FK, milli futbolcunun transferini yaptığı resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Arca Çorum FK, transfer dönemi çalışmaları kapsamında Fenerbahçe ve Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı. Anlaşma doğrultusunda milli futbolcuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandı” ifadelerine yer verildi.

Böylece Cengiz Ünder'in yeni sezondaki adresi resmen Arca Çorum FK oldu.

SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİNDEN SES GETİREN HAMLE

Süper Lig'e yükselmesinin ardından kadro yapılanmasına hız veren Arca Çorum FK, Cengiz Ünder transferiyle hücum hattına önemli bir takviye yaptı.

Kanatlarda görev yapan ve hücumun farklı bölgelerinde oynayabilen milli futbolcunun tecrübesiyle yeni takımına katkı sağlaması bekleniyor.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Profesyonel kariyerinde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın önemli liglerinde de mücadele eden Cengiz Ünder, daha önce Başakşehir'in yanı sıra Roma, Leicester City ve Marsilya formalarını giydi.

Fransa'daki performansının ardından Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, kariyerini artık Arca Çorum FK formasıyla sürdürecek.

CENGİZ ÜNDER'DE YENİ DÖNEM

Arca Çorum FK'nın Süper Lig'deki hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği transferlerden biri olan Cengiz Ünder'in kısa süre içerisinde yeni takımına katılarak çalışmalara başlaması bekleniyor.

Milli futbolcu, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar Arca Çorum FK'nın başarısı için mücadele edecek.