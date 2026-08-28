ALANYA’DA 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlanacak. Alanya Belediyesi ile Alanya Kent Konseyi iş birliğinde hazırlanan program kapsamında kent merkezinde düzenlenecek fener alayının ardından ünlü sanatçı Gülşen, Alanyalılarla buluşacak.

ZAFER COŞKUSU SOKAKLARA TAŞACAK

30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek kutlamalar, saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünde buluşma ile başlayacak. Türk bayraklarıyla bir araya gelecek vatandaşlar, Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünü hep birlikte kutlayacak. Saat 20.30’da ise Alanya Kent Konseyi iş birliğinde fener alayı düzenlenecek. Türk bayrakları ve fenerlerle gerçekleştirilecek yürüyüşle Alanya sokaklarında bayram coşkusu yaşanacak.

SAHNE GÜLŞEN’İN

Gecenin en büyük sürprizi ise ünlü pop sanatçısı Gülşen olacak. Fener alayının ardından Zafer Bayramı kutlamaları, saat 21.30’da başlayacak Gülşen konseriyle devam edecek. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarıyla Alanyalılara unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanırken, konserin Eski Alanya Belediye Binası arkasında gerçekleştirileceği belirtildi. Alanya’da özellikle yaz sezonunun son günlerine denk gelen konserin, hem kent sakinleri hem de ilçede bulunan tatilciler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Gülşen’in sahne performansıyla Zafer Bayramı kutlamalarının müzik ve eğlence dolu bir finalle taçlanması hedefleniyor.

ALANYA’DA BAYRAM HEYECANI

Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik takviminde 30 Ağustos günü için “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları ve Halk Konseri” programına yer verilirken, kutlamalara tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.

30 AĞUSTOS PROGRAMI

20.00 – Atatürk Anıtı önünde buluşma

20.30 – Alanya Kent Konseyi ile fener alayı

21.30 – Gülşen konseri

Yer: Eski Alanya Belediye Binası arkası

Alanya’da 30 Ağustos gecesi, önce bayraklar ve fenerlerle başlayan coşkunun ardından Gülşen’in şarkılarıyla devam etmesi bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi