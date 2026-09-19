Süper Lig'in 6'ncı haftasında Alanyaspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma raporuna göre, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi deplasman ekibi Alanyaspor 2-1 kazandı.

Maçın ilk 45 dakikasında her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Yakalanan fırsatlardan gol sesi çıkmazken, ev sahibi ekipten Cengiz Ünder 29'uncu, Serdar Saatçı ise 40'ıncı dakikada sarı kart gördü. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU

İkinci devrede hücum hattında daha etkili olan turuncu-yeşilliler, 67'nci dakikada Gaius Makouta'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Geriye düşen Çorum FK, beraberlik arayışlarını sıklaştırarak 76'ncı dakikada Jesus Ramirez ile skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Teknik direktör Joao Pereira'nın oyuna müdahalesi maçın kırılma anı oldu. 76'ncı dakikada Ivan Cedric'in yerine sahaya sürülen Arda Usluoğlu, oyuna girdikten sadece iki dakika sonra, 78'inci dakikada fileleri havalandırarak takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.

Sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan Alanyaspor, bu sonuçla ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Puanını 11'e çıkaran Antalya temsilcisi önemli bir deplasman galibiyeti alırken, Çorum Futbol Kulübü 7 puanda kaldı.