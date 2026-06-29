Milyonlarca memur, emekli ve çalışanı yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi için geri sayım sürerken, ekonomistlerin tahminleri kamuoyuyla paylaşıldı. AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 17 ekonomist katıldı.

Aylık Enflasyon Beklentisi Yüzde 1,04

Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı. Tahminler yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında değişiklik gösterdi.

Yıllık Enflasyonda Gerileme Bekleniyor

Ekonomistlerin ortalama tahminine göre, mayıs ayında yüzde 32,61 olarak açıklanan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Öte yandan ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 29 olarak hesaplandı.

Mayıs Ayında TÜFE Yüzde 1,71 Artmıştı

TÜİK'in yayımladığı son verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 artış göstermişti. Haziran ayı verisiyle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyonu kesinleşecek.

Gözler 3 Temmuz'da Açıklanacak Veride

Haziran enflasyon rakamı, memur ve emekli maaş zamlarının kesinleşmesi açısından büyük önem taşıyor. TÜİK'in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı veriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşecek ve maaş artışları resmiyet kazanacak.

Piyasalar ve vatandaşlar, açıklanacak verinin ardından ekonomi yönetiminden gelecek yeni değerlendirmeleri de yakından takip edecek.