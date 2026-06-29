Yangın, saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan bir TIR'dan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, aracın tamamını sardı.

Alevler Kısa Sürede TIR'ı Sardı

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri ise yoğun duman ve alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

TIR Kullanılamaz Hale Geldi

Yaklaşık süren müdahalenin ardından söndürülen yangında park halindeki TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise teselli oldu.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını bildirdi.