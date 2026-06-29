2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya, Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Maurizio Mariani'nin yönettiği mücadele, futbolseverlere büyük heyecan yaşattı.
Japonya İlk Golü Buldu
Karşılaşmaya etkili başlayan Japonya, 29. dakikada Kaishu Sano'nun ceza yayı gerisinden attığı şık golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, Asya temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.
Casemiro Umutlandırdı
İkinci yarıda baskısını artıran Brezilya, 56. dakikada Casemiro'nun kafa golüyle skora denge getirdi. Beraberlik golünün ardından oyunun kontrolünü eline alan Sambacılar, galibiyet için rakip kalede baskısını sürdürdü.
Martinelli 90+5'te Sahneye Çıktı
Maçın uzatma dakikalarında Brezilya aradığı golü buldu. 90+5. dakikada Gabriel Martinelli, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Brezilya, son 16 turuna yükselirken Japonya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi.
Rakip Fildişi Sahili ya da Norveç
Son 16 turuna yükselen Brezilya, Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Fenerbahçeli kaleci Ederson, mücadelede forma şansı bulamadı.