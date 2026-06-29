Kaza, Tavşanlı-Harmancık kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C. idaresindeki 42 AGU 970 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki trafik levhasına çarpan araç, ardından beton menfeze çarparak savruldu ve takla attı.

Takla Attıktan Sonra Alev Aldı

Şiddetli çarpmanın ardından otomobilde yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşlar, araçta bulunan yaralıları alevler büyümeden otomobilden çıkarmayı başarırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

1'i Ağır 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kazada sürücü A.C. ile araçta bulunan Ü.C., Ş.C., Z.C. ve Z.C. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Yangına Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlattı.