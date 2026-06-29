2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son 32 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Almanya ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Dev mücadele, turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki takım açısından büyük önem taşıyor.

Maç Saat 23.30'da Başlayacak

Futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği karşılaşma 29 Haziran Pazartesi günü saat 23.30'da başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Almanya'nın Rakibine Karşı Üstünlüğü Var

İki ülke bugüne kadar resmi ve özel maçlarda iki kez karşı karşıya geldi.

2002 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu: Almanya 1-0 Paraguay

Almanya 1-0 Paraguay 2013 Hazırlık Maçı: Almanya 3-3 Paraguay

Bu sonuçlarla Almanya'nın rakibi karşısında 1 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunurken, Paraguay henüz Alman ekibini mağlup edemedi.

Son 16 Bileti İçin Kritik 90 Dakika

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya, hata yapmak istemezken; Paraguay ise sürprize imza atarak güçlü rakibini eleyip adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.

Yüksek tempoda geçmesi beklenen mücadele, hem iki takımın geçmiş rekabeti hem de Dünya Kupası'ndaki yolculukları açısından büyük önem taşıyor.