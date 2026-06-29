Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması, merkez bankalarının para politikaları ve enflasyon endişeleri nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışı sürüyor. Finans analisti İslam Memiş de altın ve gümüş piyasalarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken öngörüler paylaştı.

Gümüşte Yükseliş Beklentisi Güçlü

İslam Memiş, gümüşün son dönemde altına göre daha güçlü bir performans sergilediğini belirterek, yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade etti.

Memiş'e göre 2026 yılı içerisinde gümüşün ons fiyatının önce 75 dolar, yıl sonuna doğru ise 96 dolar seviyelerine ulaşma potansiyeli bulunuyor.

Uzman isim, yatırımcıların gümüş piyasasını yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Gram Altında 8 Bin TL Hedefi Korunuyor

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini söyledi.

2026 yılı için gram altında 8 bin TL hedefinin geçerliliğini koruduğunu belirten Memiş, küresel risklerin daha da artması halinde bu seviyelerin üzerine çıkılabileceğini ifade etti.

Beş Haneli Fiyatlar Gündeme Gelebilir

İslam Memiş, jeopolitik risklerin büyümesi, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi durumunda gram altında beş haneli fiyatların da ilerleyen dönemde konuşulabileceğini dile getirdi.

Uzun vadeli yatırım anlayışının önemine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların günlük fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli stratejiyle hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Altın-Gümüş Rasyosu Yakından İzlenmeli

Memiş'in dikkat çektiği bir diğer konu ise altın-gümüş rasyosu oldu. Rasyonun 70 seviyesinin altına gerilemesi halinde yatırımcıların portföy dağılımlarını yeniden değerlendirebileceğini ifade eden uzman isim, bu göstergenin önemli yatırım fırsatları sunabileceğini söyledi.

Küresel Belirsizlikler Etkisini Sürdürüyor

Uzmanlara göre merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam etmesi, küresel enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmeler değerli metaller üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Piyasalarda yön arayışının sürdüğü bu süreçte uzmanlar, yatırım kararlarının kişisel risk profili, yatırım süresi ve finansal hedefler doğrultusunda verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.