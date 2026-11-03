Kocaeli'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğine yönelik yeni tedbirler alındı. Meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyuran Kocaeli Valiliği, iki tekerlekli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir karar açıkladı.

Alınan karar kapsamında motosiklet, skuter ve elektrikli skuter sürücüleri ile motokuryelerin belirlenen saatler arasında trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Kocaeli'de kuvvetli sağanak alarmı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 4 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışın trafik güvenliğini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilirken özellikle iki tekerlekli araç kullanan vatandaşların karşılaşabileceği risklerin azaltılması amacıyla geçici tedbirler alındı.

Kuvvetli yağış sırasında yol yüzeyinin kayganlaşması, görüş mesafesinin azalması ve su birikintilerinin oluşması gibi olumsuzlukların sürücüler açısından tehlike oluşturabileceğine dikkat çekiliyor.

Motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda kent genelinde motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.

Kararın özellikle olumsuz hava koşullarında trafik kazası riskini azaltmak ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı bildirildi.

Bu kapsamda hem bireysel motosiklet kullanıcıları hem de motosikletle teslimat hizmeti veren kuryeler belirlenen süre boyunca trafiğe çıkamayacak.

Yasak ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Kocaeli Valiliği, geçici trafik yasağının uygulanacağı tarih ve saatleri de açıkladı.

Yasağın başlangıcı: 4 Kasım 2026 Çarşamba, saat 12.00

Yasağın bitişi: 5 Kasım 2026 Perşembe, saat 06.00

Yasağın süresi: 18 saat

Kapsam: Motosiklet, skuter, elektrikli skuter kullanıcıları ve motokuryeler

Belirtilen süre boyunca söz konusu araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Paket servis ve kurye hizmetleri de etkilenecek

Geçici trafik yasağının, motosikletli kurye hizmeti sunan işletmeleri de etkilemesi bekleniyor.

Özellikle yemek siparişi, market alışverişi ve hızlı teslimat hizmetlerinde motosiklet kullanan işletmelerin, yasak süresince çalışma düzenlerini yeniden planlamaları gerekebilecek.

Motokuryelerin de yasak kapsamında bulunması nedeniyle vatandaşların bazı teslimat hizmetlerinde gecikmelerle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

Valilikten vatandaşlara dikkatli olun çağrısı

Kocaeli Valiliği, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde trafiğe çıkacak sürücülerin hava ve yol koşullarını dikkate almaları önem taşıyor.

Kent genelinde alınan geçici trafik yasağının, beklenen olumsuz hava koşullarında can ve mal güvenliğini korumayı amaçladığı belirtildi.