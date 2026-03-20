2026 Dünya Kupası yolunda Victor Osimhen cephesini ilgilendiren gelişmede, FIFA Disiplin Komitesi Nijerya Futbol Federasyonu’nun Demokratik Kongo Cumhuriyeti hakkında yaptığı uygunluk itirazını kabul etmedi. Süreç şimdi temyize taşınıyor.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için milli takım tarafında moralleri bozan haber geldi. Nijerya Futbol Federasyonu’nun, 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off sürecinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti hakkında yaptığı başvuru FIFA tarafından reddedildi. Nijerya cephesi ise karara itiraz ederek dosyayı bir üst aşamaya taşıdığını açıkladı.

FIFA KARARINI VERDİ

Nijerya Futbol Federasyonu, 16 Kasım 2025’te Rabat’ta oynanan ve penaltılar sonunda kaybedilen maçın ardından, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kullandığı bazı futbolcuların milli takım uygunluğu konusunda FIFA’ya resmi itirazda bulunmuştu. Federasyonun açıklamasına göre FIFA Disiplin Komitesi bu başvuruyu reddetti.

Nijerya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mohammed Sanusi, karardan memnun olmadıklarını duyurdu ve itiraz sürecini hemen başlattıklarını bildirdi. Bu gelişme, Nijerya Dünya Kupası umutları açısından kritik bir dönemece işaret ediyor.

İTİRAZIN KONUSU NEYDİ?

Nijerya tarafı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti kadrosunda yer alan bazı oyuncuların milli takım tercihini usule aykırı biçimde değiştirdiğini öne sürdü. Ancak FIFA Disiplin Komitesi yapılan inceleme sonunda bu iddiayı kabul etmedi. Sanusi de federasyonun, bazı belgelerde FIFA’nın yanıltılmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bir dosya kapanmış gibi görünse de aslında tam kapanmadı. Futbolda masa başı süreç bazen sahadaki 120 dakikadan daha uzun sürüyor, biraz da öyle oldu.

SIRADA TEMYİZ SÜRECİ VAR

Nijerya Futbol Federasyonu’nun bir sonraki adımı temyiz olacak. Dosyanın daha sonra Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşınması da gündemde. Ancak bu sürecin, yaklaşan kritik maç takvimi öncesinde sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz net değil.

FIFA’nın resmi play-off takvimine göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 31 Mart 2026’da Yeni Kaledonya-Jamaika eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Turnuvanın yarı final maçları 26 Mart’ta, finalleri ise 31 Mart’ta oynanacak.

OSIMHEN İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar doğrudan Victor Osimhen’in kulüp kariyerini etkilemese de, Nijerya’nın 2026 Dünya Kupası umutlarının hukuki mücadeleye kalması yıldız golcü açısından önemli bir gelişme oldu. Nijerya, sahada elendiği süreçten masa başında dönmek istiyordu. Şimdilik bu kapı açılmadı.

Türk futbol kamuoyu açısından bakıldığında, Galatasaray taraftarı da Osimhen’in milli takım geleceğini ve yaz dönemine kadar uzanabilecek bu süreci yakından izleyecek. Çünkü böyle dosyalar bazen oyuncunun psikolojisini, bazen de sezon sonu planlamasını etkiliyor. Yani konu sadece Nijerya değil. Biraz da buraya dokunuyor.

DEMOKRATİK KONGO YOLUNA DEVAM EDİYOR

FIFA’nın itirazı reddetmesiyle birlikte mevcut tabloda Demokratik Kongo Cumhuriyetinin yoluna devam etmesinin önünde bir engel kalmadı. Takım, Dünya Kupası bileti için mart sonunda oynanacak intercontinental play-off finaline çıkacak. Nijerya ise artık umudunu temyiz dosyasına bağlamış durumda.

Kaynak: FIFA, Nijerya Futbol Federasyonu, ESPN, Evening Standard