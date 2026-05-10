Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının ardından İstanbul’da kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Metroda taşkınlık yaptığı öne sürülen bir grup taraftar ile yaşlı bir vatandaş arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

UYARINCA SALDIRDILAR

İddiaya göre metro vagonunda yüksek sesle bağırıp taşkınlık yapan taraftar grubunu uyaran yaşlı vatandaş, grubun hedefi oldu. Görüntülerde kalabalık grubun yaşlı adama tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.

Metroda bulunan bazı yolcuların araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Yaşanan arbede sırasında büyük panik oluştu.

OKLAVA İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Olay sırasında yaşlı bir kadının elindeki oklava ile saldırıyı engellemeye çalıştığı görüntülere yansıdı. Ancak kadının müdahalesi kavgayı durdurmaya yetmedi.

Sosyal medyada paylaşılan videoların ardından birçok kullanıcı saldırıya tepki gösterdi. Özellikle yaşlı bir vatandaşa kalabalık halde saldırılması nedeniyle olay geniş yankı uyandırdı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayla ilgili şu ana kadar emniyet birimleri veya İstanbul Metro A.Ş. tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Görüntüler sosyal medya platformlarında yayılmaya devam ederken, olayın taraflarıyla ilgili inceleme başlatılıp başlatılmadığı da henüz netlik kazanmadı.

İstanbul metrosunda Galatasaray kutlaması kavgası görüntüleri, sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri oldu.