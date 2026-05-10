Antalya’da toplu ulaşım, son aylarda vatandaşların en çok şikâyet ettiği hizmet başlıklarından biri oldu. Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk, bazı hatlarda uzayan bekleme süreleri ve araç arızaları nedeniyle belediyeden yeni adım bekleniyordu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu tabloyu azaltmak için araç filosunu büyütme sürecini hızlandırdı. Belediyenin planına göre 5 merkez ilçede kullanılmak üzere 50 yeni araç alınacak.

50 YENİ ARAÇ İÇİN RESMİ SÜREÇ BAŞLADI

Belediye meclisine sunulan teklif yazısında, Antalya il sınırları içindeki merkez ilçelerde hizmet veren resmi plakalı araçların yenilenmesi hedeflendi. Yeni araçların minibüs T1 cetveline eklenmesi ve gerekli izin sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Bu adımın özellikle yoğun yolcu taşınan hatlarda sefer aralıklarını kısaltması amaçlanıyor. Ancak kentteki ulaşım sorununun yalnızca araç sayısıyla değil, hat planlaması, sefer sıklığı ve bakım düzeniyle de bağlantılı olduğu biliniyor.

MART AYINDA 19 OTOBÜS ALINMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mart ayında 10 dizel ve 9 hibrit olmak üzere 19 yeni otobüsü toplu ulaşım filosuna dahil etmişti. Belediyenin resmi duyurusunda bu araçların öz kaynaklarla alındığı belirtildi.

Toplam hedef ise 256 yeni araç olarak açıklandı. Yaklaşık 748 milyon TL’lik ulaşım yatırımı kapsamında ilk etap tamamlandı, şimdi gözler 50 yeni araçlık alım sürecine çevrildi.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ NET

Antalya’da ulaşımı kullanan vatandaşların beklentisi daha kısa bekleme süresi, daha az arıza ve daha düzenli sefer planı. Özellikle işe gidiş ve okul çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk, günlük hayatı doğrudan etkiliyor.

Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte belediyenin asıl sınavı sahada başlayacak. Çünkü Antalya toplu ulaşım sorunu, ancak yeni araçların doğru hatlara ve doğru saatlere yönlendirilmesiyle hissedilir şekilde azalabilir.

ARAÇ ALIMLARI YIL BOYUNCA SÜRECEK

Antalya Körfez Gazetesi’nin haberine göre, Başkanvekili Büşra Özdemir daha önce yaptığı açıklamada araç alımlarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Özdemir, hedeflerinin daha güvenli, konforlu ve çevreci bir ulaşım sistemi oluşturmak olduğunu söyledi.

50 yeni aracın ne zaman hizmete gireceği ise izin ve alım sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.