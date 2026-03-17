UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajını koruyup çeyrek final bileti almak isterken, İngiliz temsilcisinde Joe Gomez’in son antrenmana katılmaması maç öncesinin en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

LIVERPOOL CEPHESİNDE GOMEZ ŞÜPHESİ

Liverpool, Galatasaray rövanşı öncesindeki son çalışmasını tamamladı. Ancak İngiliz basınında ve kulübe yakın kaynaklarda yer alan bilgilere göre savunma oyuncusu Joe Gomez, açık antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Arne Slot, oyuncunun durumuyla ilgili son değerlendirmeyi maç günü yapacak.

Bu gelişme, özellikle Liverpool’un ilk maçta yaşadığı savunma sorunları düşünüldüğünde ayrı bir önem taşıyor. Anfield’daki rövanşta turu çevirmek isteyen ev sahibi ekip için kadro istikrarı kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY AVANTAJLA SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray, İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı Mario Lemina’nın golüyle 1-0 kazanarak rövanş öncesi önemli bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, İngiltere deplasmanında skoru koruyarak ya da alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikle adını son 8 takım arasına yazdırabilecek.

Antalya ve Alanya’daki Galatasaray taraftarlarının da yakından takip ettiği karşılaşma, temsilcimizin Avrupa’daki yolculuğu açısından sezonun en kritik 90 dakikalarından biri olacak. Liverpool ise Anfield atmosferini arkasına alıp eşleşmeyi çevirmeye çalışacak.

GALATASARAY KAFİLESİ İNGİLTERE’YE GİTTİ

Sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İngiltere’ye hareket etti. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafile, kritik mücadele öncesi Liverpool’da kampa girdi. Teknik heyetin ana hedefi, ilk maçtaki disiplinli oyunu deplasmanda da sürdürmek.

MAÇ ÖNCESİ DENGELERİ ETKİLEYEBİLİR

Joe Gomez’in kadroda olup olmayacağı sadece Liverpool savunmasını değil, maçın genel planını da doğrudan etkileyebilir. Çünkü Galatasaray, geçiş hücumlarında yakaladığı etkinlikle ilk maçta rakibini zorlamıştı. İngiliz ekibinde savunmadaki her eksik, sarı-kırmızılıların hücum alanında daha fazla alan bulması anlamına gelebilir.

Rövanş öncesi tablo net: Galatasaray avantajlı, Liverpool ise baskı altında. Gözler şimdi hem Arne Slot’un vereceği son kararda hem de Anfield’daki 90 dakikada olacak.