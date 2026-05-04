Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyospor'a yaptığı açıklamalarda yeni sezon kadro planlamasına dair detayları paylaştı. Yıldırım, takımın tecrübeli isimlerinden Olivier Ntcham ile maaş indirimi konusunda anlaşılamaması ve oyuncunun yaşadığı performans dalgalanmaları sebebiyle yolların ayrıldığını bildirdi.

YENİ HEDEF 21 YAŞINDAKİ SEKONGO

Ntcham'ın takımdan ayrılışının ardından kadrosunu gençleştirmek isteyen Karadeniz ekibi, rotasını Fransa'ya çevirdi. Başkan Yıldırım'ın aktardığına göre, Fransa temsilcisi Dunkerque takımında forma giyen 21 yaşındaki Sekongo kadroya dahil ediliyor. Yönetim, bu hamleyle ilerleyen yıllarda yıldızlaşma potansiyeli bulunan bir oyuncuya yatırım yapmayı amaçlıyor.

YAŞ ORTALAMASI 22-24 SEVİYESİNE ÇEKİLİYOR

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezondaki temel stratejisi, daha fazla koşan ve mücadele gücü yüksek bir takım yaratmak üzerine kuruldu. Bu doğrultuda takımın genel yaş ortalamasının 22-24 seviyesine çekilmesi planlanıyor. Yıldırım, Sekongo dışında başka genç oyuncuların da mevcut transfer listesinde bulunduğunu duyurdu.

ALANYA KAMUOYUNUN SÜPER LİG TAKİBİ

Süper Lig'de mücadele eden Corendon Alanyaspor'un taraftarları ve bölge spor kamuoyu tarafından yakından takip edilen transfer piyasasında, takımların gençleşme eğilimi dikkat çekiyor. Samsunspor'un yüksek maaşlı oyunculardan vazgeçip genç yeteneklere yönelmesi, ligdeki ekonomik sürdürülebilirlik arayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu tür stratejik hamleler, ligin genel rekabet düzeyini ve gelecek sezon takımların sahaya yansıtacağı dinamikleri doğrudan şekillendiriyor.