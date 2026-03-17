UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gözler Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak rövanş maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı temsilcinin turu geçmesi, sadece bir üst tur anlamına gelmiyor; aynı zamanda Avrupa devleriyle yeni bir sınavın kapısını aralıyor.

GALATASARAY AVANTAJI KORUMAK İSTİYOR

İstanbul’daki ilk maçta elde edilen galibiyet, Galatasaray’a önemli bir avantaj sağladı. Rövanş öncesi psikolojik üstünlük temsilcimizde bulunuyor. Deplasmanda alınacak galibiyet veya beraberlik, doğrudan çeyrek final bileti anlamına geliyor.

Bu kritik karşılaşma, yalnızca kulüp tarihi açısından değil, Türk futbolunun Avrupa’daki konumu açısından da yakından takip ediliyor.

RAKİP PSG YA DA CHELSEA

Şampiyonlar Ligi kura sistemi gereği, Galatasaray’ın turu geçmesi halinde çeyrek finalde karşılaşacağı rakip de belli oldu. Paris Saint-Germain – Chelsea eşleşmesinin galibi, sarı-kırmızılıların rakibi olacak.

Her iki takım da Avrupa’nın üst düzey kulüpleri arasında yer alıyor. PSG son yıllarda şampiyonluk hedefiyle öne çıkarken, Chelsea ise turnuvalarda sürpriz sonuçlara imza atabilen yapısıyla dikkat çekiyor.

YARI FİNAL SENARYOSU DA NETLEŞİYOR

Turnuvada eşleşmelerin şekillenmesiyle birlikte olası yarı final yolu da belirginleşmeye başladı. Galatasaray’ın çeyrek finali geçmesi halinde, yine Avrupa’nın elit kulüplerinden biriyle karşılaşması bekleniyor.

MAÇ TAKVİMİ AÇIKLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilerleyen turların tarihleri şöyle:

Çeyrek final: 7-9 Nisan / 14-16 Nisan

Yarı final: 28-30 Nisan / 5-7 Mayıs

Final: 30 veya 31 Mayıs