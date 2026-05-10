Gaziantep’te taksiciyi rehin alan silahlı şüpheli, polis ekipleriyle çatıştı. Araban ilçesinde başlayan olay, kent girişinde yaşanan operasyonla sona erdi. Rehin alınan taksi şoförü hafif yaralı kurtarılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

TAKSİYİ DURDURUP ŞOFÖRÜ REHİN ALDILAR

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 31 yaşındaki Semih Ç. ile yanında bulunan Gülbahar Y., silahla ticari taksi sürücüsü Ramazan Y.’yi rehin aldı. Şüpheliler daha sonra taksiyle ilçeden kaçmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan aracı durdurmak için ilçe çıkışında önlem aldı.

POMPALI TÜFEKLE POLİSE ATEŞ AÇTI

Şüpheli sürücü, polis ekiplerinin “dur” ihtarına rağmen kaçmayı sürdürdü. Araban’dan başlayan kovalamaca, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi kent girişine kadar devam etti.

Burada araç içerisinden pompalı tüfekle polis ekiplerine ateş açıldığı belirtildi. Çatışma sırasında bölgede bulunan vatandaşlar panik yaşadı. Polis ekipleri ise kontrollü şekilde operasyonu sürdürdü.

REHİN TAKSİCİ YARALI KURTARILDI

Uzun süren kovalamacanın ardından gerçekleştirilen operasyonda Semih Ç. ile Gülbahar Y. yakalanarak gözaltına alındı. Rehin alınan 58 yaşındaki taksi şoförü Ramazan Y.’nin parmağından hafif yaralandığı öğrenildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise emniyete götürüldü.

ÇATIŞMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay sırasında yaşanan kovalamaca ve çatışma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin araç içerisinden ateş açtığı, polis ekiplerinin operasyon sırasında güvenlik önlemi aldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.