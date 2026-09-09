Alanya’da mahalle kültürünü spor aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir organizasyon için hazırlıklar başladı. Alanya Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek mahalleler arası futbol turnuvasına, kentin spor tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Alanyaspor’un kuruluşunda rol alan merhum Dr. Ali Nazım Köseoğlu’nun adı verildi. Organizasyonla farklı mahallelerde yaşayan vatandaşların futbol etrafında bir araya getirilmesi, mahalleler arasındaki iletişim ve dayanışmanın artırılması hedefleniyor.

TAKIMLAR MUHTARLIKLARIN KOORDİNASYONUNDA KURULACAK

Turnuvanın hazırlık sürecinde mahalle muhtarlıkları önemli bir görev üstlenecek. Takım kadrolarının muhtarlıkların koordinasyonunda oluşturularak organizasyon komitesine teslim edilmesi planlanıyor. Kadroların kesinleşmesinin ardından fikstür çekilecek ve karşılaşmaların programı kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece mahalle sakinlerinin yalnızca seyirci olarak değil, takım oluşturma ve organizasyona katılım aşamasında da sürecin parçası olması amaçlanıyor.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu, turnuvanın çıkış noktasının mahalleler arasındaki iletişimi güçlendirmek olduğunu belirtti. Organizasyonda sahadaki sportif rekabet kadar saha dışında kurulacak dostlukların da önem taşıdığını ifade eden Konukçu, geçmiş yıllarda mahalle yaşamının önemli parçalarından olan komşuluk ve dayanışma kültürünün futbolun birleştirici yönüyle yeniden güçlendirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

HEDEF TURNUVAYI GELENEKSEL HALE GETİRMEK

İlk kez gerçekleştirilecek organizasyonun ilerleyen dönemlerde geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. Mahalleler arası spor organizasyonları, farklı yaş ve meslek gruplarından insanların ortak bir etkinlik çevresinde buluşmasına imkân sağlamasının yanı sıra yerel düzeyde spor kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sunuyor. Özellikle geniş bir coğrafyaya yayılan Alanya’da mahalle temelli etkinlikler, merkez ile kırsal yerleşimler arasındaki sosyal etkileşimin artırılması açısından da önem taşıyor.

ALANYA'NIN FUTBOL GEÇMİŞİNE ANLAMLI GÖNDERME

Turnuvaya Dr. Ali Nazım Köseoğlu’nun adının verilmesi ise organizasyonu Alanya’nın futbol geçmişiyle buluşturuyor. Alanyaspor’un resmi tarihine göre kulüp, 7 Mayıs 1948’de Ali Nazım Köseoğlu ve arkadaşları tarafından kuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu kaynaklarında da Köseoğlu ve Alanyalı gençlerin kulübün kuruluşunda rol aldığı belirtiliyor. İlk yıllarında farklı isimlerle faaliyet gösteren kulüp, zaman içinde Alanyaspor adını alarak kentin en önemli sportif değerlerinden biri haline geldi. Alanyaspor'dan Çavuşoğlu'na gerçekleştirilen ziyareti de daha önce aktarmıştık.

Köseoğlu’nun Alanya’daki izi yalnızca futbolla sınırlı değil. Kentte daha önce gerçekleştirilen anma etkinliklerinde de Köseoğlu’nun sağlık, eğitim, turizm ve spor alanındaki çalışmaları gündeme getirildi. Alanya Belediyesi ile Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen “Alanya’nın Aydınlık Yüzleri” etkinlikleri kapsamında Köseoğlu’nun yaşamı ve Alanya’ya katkıları belgesel ve fotoğraf sergisiyle anlatılmıştı.

FİKSTÜR VE MAÇ PROGRAMI BEKLENİYOR

Organizasyonun bundan sonraki aşamasında mahalle takımlarının kadrolarını tamamlaması ve ilgili komiteye bildirmesi bekleniyor. Bu sürecin ardından yapılacak fikstür çekimiyle takımların eşleşmeleri ve maç programı netleşecek. Turnuvanın işleyişine ilişkin ayrıntıların da resmi duyurularla açıklanması beklenirken, katılmak isteyenlerin kendi mahalle muhtarlıkları üzerinden yürütülen süreci takip etmesi önem taşıyor.

Mahalle kimliğini sportif rekabetle bir araya getirecek turnuvanın, yalnızca maçlardan oluşan bir organizasyon olmaktan çıkarak kent genelinde sosyal birlikteliği güçlendiren bir buluşmaya dönüşmesi amaçlanıyor. Alanya Belediyesi ve organizasyon paydaşlarının ilk turnuvadan elde edilecek deneyim doğrultusunda etkinliği sonraki dönemlere taşıması halinde mahalleler arası futbol organizasyonu kent spor takviminde kalıcı bir yer edinebilecek.