Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazası, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'nde yaşanan olayda, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki Eymen E.'ye su dağıtım kamyonu çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Barış K. (40) yönetimindeki 26 SU 102 plakalı su dağıtım kamyonu, cadde üzerinde ilerlediği sırada küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Eymen E. için çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Eymen E., daha sonra ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 9 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Barış K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için bölgede inceleme yapılırken, güvenlik kamerası kayıtlarının da araştırıldığı öğrenildi.

YAYA GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan kaza, özellikle okul çağındaki çocukların yoğun olarak kullandığı mahallelerde yaya güvenliği ve trafik tedbirlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yerleşim alanlarında sürücülerin hız sınırlarına uyması, yaya geçitlerine yaklaşırken daha dikkatli hareket etmesi ve ailelerin çocuklarla birlikte yol geçişlerinde ekstra tedbir alması büyük önem taşıyor.

Yetkililer tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.