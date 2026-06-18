ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, AESOB ile Garanti BBVA arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından Garanti BBVA Alanya Şekerhane Şube Müdürü Songül İyidiker’i ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede, esnaf ve sanatkârlara yönelik hayata geçirilen AESOB Bonus Business Kart’ın sağlayacağı avantajlar değerlendirildi. Başkan Özdemir, söz konusu iş birliğinin esnafın ekonomik gücüne katkı sağlayacağını belirterek, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’ye ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

'ESNAFIMIZIN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Alanya esnafının ekonomik gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade eden Özdemir, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana esnafımızın yükünü hafifletmek, işlerini kolaylaştırmak ve kazançlarını artırmak için çalışıyoruz. Birlik Başkanımız Sayın Adlıhan Dere’nin girişimleriyle Garanti BBVA ile hayata geçirilen AESOB Bonus Business Kart, yaklaşık 20 bin üyemize önemli avantajlar sağlayacak. Bu iş birliği, üretimin ve ticaretin temel taşı olan esnafımıza güçlü bir destek olacaktır” dedi.

Garanti BBVA Alanya Şekerhane Şube Müdürü Songül İyidiker’in oda ziyaretinde kartın detaylarını üyelerle paylaştığını belirten Özdemir, “Sayın İyidiker’in esnaf dostu yaklaşımı ve süreçle ilgili detaylı bilgilendirmeleri bizleri memnun etti. Kendisine üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Finans sektörünün esnafımızın yanında olması son derece kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

ESNAFA ÖZEL AVANTAJLAR

AESOB Bonus Business Kart kapsamında esnafa sunulan fırsatlar şöyle sıralandı:

-Kart ile yapılacak toplam 10 bin TL ve üzeri harcamaya karşılık, yıllık oda aidatının ödenmesinde kullanılmak üzere 3 bin 310 TL bonus desteği sağlanacak.

-Kart sahipleri, Türkiye genelindeki 250 binden fazla üye iş yerinde taksit ve bonus avantajlarından yararlanabilecek.

-Troy logolu kart tercih eden esnaflar, market, gıda ve toptan alışverişlerinde yüzde 5’e varan ek bonus kazanabilecek.

Açıklamasının sonunda iş birliğinin tüm esnafa hayırlı olmasını dileyen Özdemir, “Harcamaları kazanca dönüştüren bu önemli proje için AESOB Başkanımız Adlıhan Dere’ye ve Garanti BBVA ailesine teşekkür ediyorum. AESOB Bonus Business Kart’ın esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı, uğurlu ve bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu. Yetkililer, kartın sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyen üyelerin en yakın Garanti BBVA şubesine başvurarak detaylı bilgi alabileceklerini belirtti.

Muhabir: Gülser YİĞİT