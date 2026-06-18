Alanya'da sosyal yaşamın önemli duraklarından biri haline gelen Payidar Cafe Restaurant, lezzetli menüsü, sıcak atmosferi ve düzenli canlı müzik etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. İlçe sakinlerinin yanı sıra Alanya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği mekan, canlı müzik konseptiyle dikkat çekiyor.

Başarılı sahne performanslarıyla tanınan ve müzikseverlerin yakından takip ettiği sanatçı Zeliş Demir, Payidar Cafe Restaurant sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor. Özellikle çarşamba günleri ve belirli cumartesi akşamlarında gerçekleştirilen programlar, eğlence severlerden yoğun ilgi görüyor.

GÜÇLÜ YORUMU VE SAHNE ENERJİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Geniş repertuvarı ve kendine özgü yorumuyla sahne alan Zeliş Demir, farklı müzik türlerinden seçtiği eserlerle konuklara keyifli anlar yaşatıyor. Hareketli parçaların yanı sıra duygusal eserlere de repertuvarında yer veren sanatçı, gece boyunca müzikseverleri sahnenin enerjisine ortak ediyor.

Samimi sahne performansı ve dinleyicilerle kurduğu iletişim, programlara katılan misafirlerden olumlu geri dönüşler alıyor. Canlı müzik eşliğinde geçirilen akşamlar, hafta içi ve hafta sonunun yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için farklı bir alternatif oluşturuyor.

ALANYALILAR VE TURİSTLER AYNI ATMOSFERDE BULUŞUYOR

Payidar Cafe Restaurant, sadece Alanyalıların değil, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Merkezi konumu ve sıcak ortamıyla dikkat çeken mekan, farklı yaş gruplarından misafirleri aynı çatı altında bir araya getiriyor.

Özellikle yaz aylarında artan hareketlilikle birlikte canlı müzik geceleri de yoğun ilgi görüyor. Konuklar, lezzetli yemekler eşliğinde müzik dinleyerek keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

ALANYA'NIN SOSYAL YAŞAMINA KATKI SAĞLIYOR

Canlı müzik organizasyonlarıyla Alanya'nın sosyal yaşamına katkı sunan Payidar Cafe Restaurant, düzenli etkinlikleriyle kentteki eğlence seçeneklerine çeşitlilik kazandırıyor. Yerel sanatçıların sahne aldığı programlar, ilçedeki kültürel ve sosyal hareketliliği de destekliyor.

Kaliteli hizmet anlayışını sürdüren mekan, seçkin sanatçı performanslarıyla müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Çarşamba günleri ve belirli cumartesi akşamlarında sahne alan Zeliş Demir'in performansları, Alanya'da canlı müzik tutkunlarının takip ettiği programlar arasında yer alıyor.

Lezzet, müzik ve samimi atmosferi bir araya getiren Payidar Cafe Restaurant, Alanya'da keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için tercih edilen adreslerden biri olmayı sürdürüyor. (Mehmet TUNÇ)