ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) başarılı projeleriyle birçok alanda yükselişini sürdürürken şimdi de Kestel Yerleşkesi ile yeni bir başarıya daha imza attı. YÖK tarafından başlatılan “Spor Dostu Kampüs” kapsamında ALKÜ Kestel Yerleşkesi “Spor Dostu Kampüs” sertifikası olarak bu başarısını belgeledi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, sertifikayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan aldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen sertifika törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan olmak üzere çok sayıda üniversite rektörü ve yöneticisi katıldı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: “79 KAMPÜS, SPOR DOSTU KAMPÜS OLDU”

Programda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Spor Dostu Kampüs’ün yalnızca bir ödül değil aynı zamanda sürekli gelişimi esas alan bir kalite güvence mekanizması olduğunu belirtti. Özvar, programın ikinci yılında elde edilen sonuçları da paylaştı. Geçtiğimiz yıl 47 üniversitenin 48 kampüsünün Spor Dostu Kampüs ünvanı almaya hak kazandığını hatırlatan Özvar, bu yıl ise 56 üniversitenin 60 kampüsünün başvurduğunu belirtti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 30 üniversitenin 31 kampüsünün daha Spor Dostu Kampüs ünvanı almaya hak kazandığını açıklayan Özvar, “Böylece bugün itibarıyla ülkemizde toplam 77 üniversitenin 79 kampüsü Spor Dostu Kampüs ünvanına sahip hale gelmiştir.” dedi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Spor alanında birçok başarıya imza atan ALKÜ’nün “Spor Dostu Kampüs” sertifikası almasının gurur verdiğini söyleyen Rektör Türkdoğan, “Üniversitemiz Kestel Yerleşkesi, fiziksel aktivite ve sporun teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, kampüs yaşamında sosyal etkileşimin arttırılması, kampüs mensupları arasında spor farkındalığının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturulması alanlarında spor dostu kampüs standartlarını başarıyla tamamladı. Bu sertifika, öğrencilerimizin ve personelimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızın önemli bir göstergesidir. ALKÜ olarak yalnızca akademik başarıyı değil, bireylerin fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini de destekleyen bir kampüs yaşamı sunmayı hedefliyoruz. Sporun bir yaşam kültürü hâline gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu projeyi başlatan başta YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar, bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.” dedi. Program sertifika verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi