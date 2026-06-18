GENCELLİ, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Turizm bölgelerimizde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı son derece önemli ve yerinde buluyorum. Sayın Akın Gürlek'in de ifade ettiği gibi, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmemesi, turizm destinasyonlarımızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Turizm yalnızca otellerden, plajlardan veya tarihi güzelliklerden ibaret değildir. Turizm aynı zamanda bir ülkenin marka değeri, uluslararası itibarı ve misafirlerine yaşattığı deneyimdir. Bir turist ülkesine döndüğünde Türkiye'yi, Alanya'yı, Antalya'yı veya Mersin'i reklam filmlerinden değil, burada yaşadığı gerçek deneyimlerden hareketle anlatmaktadır. Bu nedenle Silifke'de yaşanan olayın sadece yerel bir asayiş konusu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Turistlere yönelik baskı, tehdit, aldatma, hanutçuluk faaliyetleri, aşırı ısrarcı satış yöntemleri, zorla ürün veya hizmet satmaya çalışma girişimleri ve ziyaretçileri rahatsız eden her türlü davranış, yalnızca yaşandığı bölgeye değil Türkiye turizminin tamamına zarar vermektedir.

Alanya özelinde baktığımızda da benzer hassasiyetin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Başta Kleopatra ve Keykubat plajları olmak üzere yaklaşık 70 kilometrelik sahil bandımızda, gerek işletmelerde çalışan bazı kişiler gerekse izinsiz ve kaçak şekilde faaliyet göstermeye çalışan kişiler tarafından turistlerin rahatsız edilmesi, taciz edilmesi veya aşırı ısrarcı satış yöntemlerine maruz bırakılması Alanya'nın uluslararası imajına ciddi zarar vermektedir. Yıllarca emek verilerek oluşturulan destinasyon algısı, birkaç kişinin sorumsuz davranışları nedeniyle olumsuz etkilenebilmektedir. Bugün Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA), yerel yönetimlerin, turizm sektörünün, sivil toplum kuruluşlarının ve bizlerin dünyanın dört bir yanında yürüttüğü tanıtım faaliyetleri milyonlarca liralık bütçelerle gerçekleştirilmektedir. Ancak bir turistin yaşadığı tek bir olumsuz deneyim, bazen yapılan tüm tanıtım çalışmalarından daha güçlü bir etki yaratabilmektedir. Dijital çağda olumsuz yorumlar, sosyal medya paylaşımları ve kötü deneyimler çok hızlı yayılmakta; bu durum destinasyon tercihlerini doğrudan etkileyebilmektedir.

Bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın konuya yönelik kararlı yaklaşımını son derece olumlu karşılıyorum. Sayın Kaymakamımızın, sayın belediye başkanımızın ve ilgili tüm kurumlarımızın da Alanya özelinde aynı hassasiyetle hareket edeceklerine inanıyorum. Turistlerin güvenliğini, memnuniyetini ve huzurunu tehdit eden kişi ve yapılara karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket edilmesi hem Alanya'nın hem de Türkiye'nin marka değerini koruyacaktır. Unutulmamalıdır ki turizmde tanıtım yalnızca reklam yapmak değildir; misafire güven vermek, kaliteli hizmet sunmak ve olumlu bir deneyim yaşatmaktır. Eğer bunu sağlayamazsak ne yapılan tanıtımlar ne de harcanan bütçeler beklenen sonucu verecektir. Ancak güvenli, huzurlu ve misafirperver bir turizm ortamı oluşturduğumuz takdirde Türkiye'nin ve Alanya'nın uluslararası rekabet gücü daha da artacaktır. Bu vesileyle, turizm güvenliğine ve ülkemizin marka değerine zarar veren her türlü yasa dışı faaliyetle mücadele konusunda ortaya konulan kararlı duruşun sektörümüz adına son derece değerli olduğunu düşünüyor, alınan kararların Türkiye turizmine ve destinasyonlarımızın tanıtımına olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: ALTAV BÜLTEN